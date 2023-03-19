Гонщик « » получил штраф после финиша Гран-при Саудовской Аравии.

К результату Фернандо добавили десять секунд за некорректное отбытие первого штрафа. В начале гонки Алонсо наказали за неправильное расположение на стартовой решетке.

Испанец опустился с третьего места на четвертое, на подиум поднялся пилот « » .

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен прорвался на второе место

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