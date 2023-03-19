Алонсо лишился подиума на Гран-при Саудовской Аравии из-за десятисекундного штрафа

Теги ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес регламент Астон Мартин Джордж Расселл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил штраф после финиша Гран-при Саудовской Аравии.

К результату Фернандо добавили десять секунд за некорректное отбытие первого штрафа. В начале гонки Алонсо наказали за неправильное расположение на стартовой решетке.

Испанец опустился с третьего места на четвертое, на подиум поднялся пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен прорвался на второе место

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158 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Самое позорное судейство. Они перед работай едят грибы и потом приступают к судейству. Другого оправдания этой дичи просто нет.
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Kimi-Rus
я даже не знаю что смешнее - штраф за неправильно отбытый штраф (вместо того, чтобы просто не засчитывать неправильно отбытый штраф и оставить первоначальное наказание в силе), либо выпуск СК на трассу, когда болид останавливается в кармане безопасности в нескольких десятках метров от трассы.
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Совесть Черданцева
Ответ Иван Алейников
Думаю инициатива Мерседеса
Как сильно надо лупить человека по голове, чтобы он сказал, что команда позвонила в ФИА, чтобы штрафануть Астон. А что не РБ сразу? Чтобы две машины на подиуме были
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Совесть Черданцева
Сначала Окон, теперь - Алонсо. У ФИА явно особые чувства к Альпин
А если без шуток, то ситуация бредовая: почему сразу нельзя было это увидеть? Тогда бы более спокойная реакция была бы
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Орбит Орбит
ФИА что-то последнее время жёстко дажает
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Bigbadaboom
Ответ -Clint Eastwood-
Вообще очень глупое правило, что после гонки можно накинуть какие-то штрафы и прочее. Если вы не успели, то это ваши проблемы. Если увидели факт нарушения, то команда должна знать в первую очередь, чтобы гонщик имел возможность отыграться. Если не увидели и вам кто-то сообщил под конец гонки или уже после финиша, то либо успевайте, либо не поднимайте этот вопрос вовсе. А то выглядит это так, будто мы всё видели, просто целый час держали это на всякий случай...
Представляю в футболе такое, матч закончен кубок вручён, а через пол часа новый чемпион, а там гол был забит с нарушением, все.
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Grigpar
Ответ mrMassi
Еще раз, для альтернативно одаренных, я не впрягался за мерседес от слова НИГДЕ. Просто вся эта белиберда с ФИАрсдесом отвлекает от реальной проблемы - от клоунства ФИА. Продолжайте дальше верить в заговоры, но фиа все так же будет работать через пень колоду, одному даем штраф вовремя, другому не вовремя, пока гении будут перекрикивать всех кто ж тут больше в кабинеты занес. Я много раз подчеркнул, что виновато в текущей ситуации исключительно одна инстанция, которая выносит штраф, А НЕ МЕРСЕДЕС. Вы настолько хорошо читаете, что видите в моих словах то, чего нет. Беседу в с вами дальше продолжать смысла не вижу, всего хорошего. P.S. Моя любимая команда Уильямс, если что
Ты про заговоры пишешь не тому чатеру. :)) Я нигде про Мерседес еще не писал. Мы даже не знаем был ли от них протест. :)
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Luca di Montezemolo
Ответ mrMassi
Еще раз, для альтернативно одаренных, я не впрягался за мерседес от слова НИГДЕ. Просто вся эта белиберда с ФИАрсдесом отвлекает от реальной проблемы - от клоунства ФИА. Продолжайте дальше верить в заговоры, но фиа все так же будет работать через пень колоду, одному даем штраф вовремя, другому не вовремя, пока гении будут перекрикивать всех кто ж тут больше в кабинеты занес. Я много раз подчеркнул, что виновато в текущей ситуации исключительно одна инстанция, которая выносит штраф, А НЕ МЕРСЕДЕС. Вы настолько хорошо читаете, что видите в моих словах то, чего нет. Беседу в с вами дальше продолжать смысла не вижу, всего хорошего. P.S. Моя любимая команда Уильямс, если что
Фиарседес... мда, после украденной чашки, бана гидравлики, кваломода, изменения регламента, и откровенной помощи читербуллу, находятся уникумы пишущие про фиарседес...мрак.
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Mortimer1
Ответ limitforever
Скорее всего дирекция гонки не заметила нарушение вначале, поэтому не дали штраф сразу. Зато заметили ребята из Мерседеса, сообщили об этом в ФИА и тогда же сказали сильнее атаковать Джорджу. Дирекция в итоге уже после гонки еще раз проверила пит стоп, увидела наконец нарушение и дала штраф. Винить Мерсы в "стукачестве" смысла нет, таким все в паддоке занимаются, а вот судьям надо дать по шабке. Именно из-за их невнимательности случилась такая неприятная история. Фернандо и Астон Мартин жаль.
Ситуация возникла исключительно из-за кабинетных игр Мерседеса. Лучше бы улучшением болида занимались с таким упорством, чем так "зарабатывать" подиум
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perfect10
Ответ Dzeko
Себя же и дополню: я смотрю 3 повтора с пит-стопом Алоносо, где, якобы, какое-то нарушение, но я не вижу ничего вообще в этом. Либо пусть режиссер трансляции объясняет со всеми понятными цифрами это все, либо хорош пинать труп и без того унылой гонки после финиша.
В четвертый раз посмотрите на механика с домкратом на первом плане - сразу во время гонки, без повторов, еще было видно, что он коснулся болида, просто от балды его задвинул сразу же, в первую секунду - отсечка по времени - и тогда сразу одним движением поднял болид. Болид трогать нельзя, никак и ничем. ФИА проглядела, Астоны, думаю, заметили, но решили, что прокатило, а кое-кто пожаловался и вот.
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Степан Плотников
Ответ Dzeko
Про домкрат тоже мысль была. Но согласен, дайте титр об этом, чего нам гадать тут
Забавно другое. О гипотетическом штрафе сказали по радио за 4 круга до конца. И Алонсо и Рассел знали об этом. Вот борьба в пределах 5 сек. Хочешь на подиум, выйди из разницы 5 сек. Тогда да, молодец. Справедливо было бы, если бы штрафанули на 5 сек и оставили разницу в протоколе на 0,1 сек.
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Mortimer1
Ответ Batt Monner
Особенно до Стролла не тянут
Стролл вполне в темпе Мерседесов ехал, пока с питстопом не намудрили и тех.проблемы не пошли
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Иван Алейников
Ответ a_chip
А чего не редбулла? Они ж накидывают про зеленую копию, да и на треках есть участки где Астон сильно лучше. Плюсом ограничения за читерство с бюджетом и практически безлимит на доработку для Астона. Вот и стелит соломку фиарбул сильно заранее. Сразу всем заявляет, чтобы даже не думали им препятствия ко второй чашке Маси ферстолена чинить
Им это незачем. Они и так впереди!
А мерседес попал на подиум. Разница в мотивации на лицо.
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mrMassi
Ответ Grigpar
Ты совсем читать не умеешь? Ты ссылаешься на штраф Окона, а я тебе говорю, что он был дан при разных обстоятельствах. :)) Ты тут же за любимый Мерседесик впрягаешься не глядя.
Еще раз, для альтернативно одаренных, я не впрягался за мерседес от слова НИГДЕ. Просто вся эта белиберда с ФИАрсдесом отвлекает от реальной проблемы - от клоунства ФИА. Продолжайте дальше верить в заговоры, но фиа все так же будет работать через пень колоду, одному даем штраф вовремя, другому не вовремя, пока гении будут перекрикивать всех кто ж тут больше в кабинеты занес. Я много раз подчеркнул, что виновато в текущей ситуации исключительно одна инстанция, которая выносит штраф, А НЕ МЕРСЕДЕС. Вы настолько хорошо читаете, что видите в моих словах то, чего нет. Беседу в с вами дальше продолжать смысла не вижу, всего хорошего.

P.S. Моя любимая команда Уильямс, если что
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Batt Monner
Ответ a_chip
А чего не редбулла? Они ж накидывают про зеленую копию, да и на треках есть участки где Астон сильно лучше. Плюсом ограничения за читерство с бюджетом и практически безлимит на доработку для Астона. Вот и стелит соломку фиарбул сильно заранее. Сразу всем заявляет, чтобы даже не думали им препятствия ко второй чашке Маси ферстолена чинить
Вам бы на первый канал писать сюжеты про дьявольские щупальца капитализма и загнивающий запад
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Дмитрий Литвинов
Ответ a_chip
А чего не редбулла? Они ж накидывают про зеленую копию, да и на треках есть участки где Астон сильно лучше. Плюсом ограничения за читерство с бюджетом и практически безлимит на доработку для Астона. Вот и стелит соломку фиарбул сильно заранее. Сразу всем заявляет, чтобы даже не думали им препятствия ко второй чашке Маси ферстолена чинить
RB подали жалобу и любезно в Мерс сообщили?
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Batt Monner
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Хорошие новости: в справедливой гонке Мерсы в этом сезоне никогда не догонят Астон. Не тянут ни технически, ни по уровню пилотов.
Особенно до Стролла не тянут
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Рнпрл Аари
Тормозы, нельзя было притормозить церемонию до окончания разбирательства. Это что новая эстафета команд по штрафам
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Luca di Montezemolo
Ответ Secret365
Рассел фартажопый нереально тип, пейскары,штрафы,сходы, все за него. Мне кажется его надо в фурах попробовать, может проклятие снимет.
Сначала проклятье ньюи снять надо, отправить его на пенсию хотя бы.
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a_chip
Ответ Иван Алейников
Думаю инициатива Мерседеса
А чего не редбулла? Они ж накидывают про зеленую копию, да и на треках есть участки где Астон сильно лучше. Плюсом ограничения за читерство с бюджетом и практически безлимит на доработку для Астона.
Вот и стелит соломку фиарбул сильно заранее.
Сразу всем заявляет, чтобы даже не думали им препятствия ко второй чашке Маси ферстолена чинить
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Gnoyniy Jacques Derrida
Хорошие новости: в справедливой гонке Мерсы в этом сезоне никогда не догонят Астон. Не тянут ни технически, ни по уровню пилотов.
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a2wai
За что такого перспективного пилота лишать подиума? Клоунада.
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M93
Ну реально клоуны. Что в футболе судьи клоуны, что в Фо́рмуле 1.
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-Clint Eastwood-
Ответ Mortimer1
Они и не видели. Мерседес протест подал и решил отобрать подиум за кулисами, а не на трассе
Тогда пусть объясняют в какой именно момент они это узнали и почему не были проинформированы Астоны.
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Be_Fun
хех, вот это новости. Фиа клоуны, мерседес - фиардес, тотошка - кабинетная крыса. Никогда такого не было и вот опять
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