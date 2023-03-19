Алонсо лишился подиума на Гран-при Саудовской Аравии из-за десятисекундного штрафа
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил штраф после финиша Гран-при Саудовской Аравии.
К результату Фернандо добавили десять секунд за некорректное отбытие первого штрафа. В начале гонки Алонсо наказали за неправильное расположение на стартовой решетке.
Испанец опустился с третьего места на четвертое, на подиум поднялся пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
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А если без шуток, то ситуация бредовая: почему сразу нельзя было это увидеть? Тогда бы более спокойная реакция была бы
А мерседес попал на подиум. Разница в мотивации на лицо.
P.S. Моя любимая команда Уильямс, если что
Вот и стелит соломку фиарбул сильно заранее.
Сразу всем заявляет, чтобы даже не думали им препятствия ко второй чашке Маси ферстолена чинить