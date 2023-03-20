Макс Ферстаппен: «Я недоволен. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что остался недоволен вторым местом на Гран-при Саудовской Аравии.

По словам Ферстаппена, команде нужно стремиться не допускать механических поломок болида, чтобы гонщики могли всегда быть в равных условиях и бороться на максимуме своих возможностей.

«Конечно, в целом в команде просто отличное настроение, все счастливы. Но лично я не слишком доволен. Потому что я здесь не ради второго места, особенно с учетом того, как много мы работаем, трудимся на базе, чтобы приехать на Гран-при в оптимальной форме, чтобы все работало идеально.

И затем ты проводишь вот такую гонку, стараясь отыграться. Как провел я. То есть, в целом я конечно ничего не имею против. Но когда ты сражаешься за титул – и в особенности когда борьба, судя по всему, будет идти между пилотами на двух одинаковых машинах, – вы должны убедиться, что обе эти машины будут максимально надежными.

Что до быстрого круга – ну, у меня и так был вчера очень паршивый день, и когда в гонке ты идешь вторым, то хочешь заработать вот это дополнительное очко. Нужно просто быть лучше, как команда, и не допускать возникновения таких проблем. Ведь для меня тогда эта гонка сложилась бы совсем иначе. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать», – рассказал Ферстаппен.

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9 комментариев

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Дмитрий Серебряков
Так МЫ и победили )) команда же )))) идиот конечно… или я побеждаю, или никто из нашей команды ))) заявочки с претензиями покруче льюиса и тд
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Евгений Фабиянчук
буду орать, если он своим тщеславием развалит чемпионский РБ))
(В 2021 болел за него, если кто вдруг не помнит)
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mr.D.K
С 15 на 2 + «я недоволен» = С А М О В О З (кричу) !!! Поздравляю всех, кто кричал подобное во временя доминирования МБ, добро пожаловать.
П.с. Обидно за Алонсо, но справедливо(видимо). Вильямс, Хаас- прям приятный рост. Обидно за Валери и Макларен.
П.П.с. Всем здоровья. И успехов.
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V12twinturbo
Ответ Великий Алонсо
Макс начинает наглеть, чересчур наглеть. Чем ты недоволен, тем что с 15 на 2 место приехал? Тем что ваш болид на 1+ сек быстрее всех остальных? Тем что за 30 кругов не смог отыграть 5 секундное отставание от Переса? Посадите этого парня на Макларен/Уильямс/ Альфа Ромео. Пусть познает все прелести слабой машины,кажется парниша стал забываться
Недоволен тем, что в принципе на 15-м месте оказался
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V12twinturbo
Ответ xamer 9
Как почитаешь подобные комментарии гонщика, становится понятно, что какой же все таки серпентарий эта формула 1. Порадоваться за партнера по «команде» - не, мы должны были побеждать, а то что Перес - это тоже «мы» - вспоминается только когда нужно оставить позицию или дать дрс. Не говорю, что так только у Ред Булл - все команды со своими «мы», когда это выгодно
Это называется гонки и соперничество. Никто никому на блюде ничего подносить не собирается, особенно, когда еще есть, что терять (весь сезон впереди). И это нормально.
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Мандалай
Ответ Великий Алонсо
Макс начинает наглеть, чересчур наглеть. Чем ты недоволен, тем что с 15 на 2 место приехал? Тем что ваш болид на 1+ сек быстрее всех остальных? Тем что за 30 кругов не смог отыграть 5 секундное отставание от Переса? Посадите этого парня на Макларен/Уильямс/ Альфа Ромео. Пусть познает все прелести слабой машины,кажется парниша стал забываться
Когда он выиграет гонку с преимуществом в минуту над вторым местом, то 100% скажет: "Я недоволен. Я должен был привозить всем минимум пару кругов"
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xamer 9
Как почитаешь подобные комментарии гонщика, становится понятно, что какой же все таки серпентарий эта формула 1. Порадоваться за партнера по «команде» - не, мы должны были побеждать, а то что Перес - это тоже «мы» - вспоминается только когда нужно оставить позицию или дать дрс. Не говорю, что так только у Ред Булл - все команды со своими «мы», когда это выгодно
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Lordk
Обожаю фразы "мы команда", сразу после "если бы команда предоставила болид получше".
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Великий Алонсо
Макс начинает наглеть, чересчур наглеть. Чем ты недоволен, тем что с 15 на 2 место приехал? Тем что ваш болид на 1+ сек быстрее всех остальных? Тем что за 30 кругов не смог отыграть 5 секундное отставание от Переса? Посадите этого парня на Макларен/Уильямс/ Альфа Ромео. Пусть познает все прелести слабой машины,кажется парниша стал забываться
+21
-5
+16
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