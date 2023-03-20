Макс Ферстаппен: «Я недоволен. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать»

Пилот « » рассказал, что остался недоволен вторым местом на Гран-при Саудовской Аравии.

По словам Ферстаппена, команде нужно стремиться не допускать механических поломок болида, чтобы гонщики могли всегда быть в равных условиях и бороться на максимуме своих возможностей.

«Конечно, в целом в команде просто отличное настроение, все счастливы. Но лично я не слишком доволен. Потому что я здесь не ради второго места, особенно с учетом того, как много мы работаем, трудимся на базе, чтобы приехать на Гран-при в оптимальной форме, чтобы все работало идеально.

И затем ты проводишь вот такую гонку, стараясь отыграться. Как провел я. То есть, в целом я конечно ничего не имею против. Но когда ты сражаешься за титул – и в особенности когда борьба, судя по всему, будет идти между пилотами на двух одинаковых машинах, – вы должны убедиться, что обе эти машины будут максимально надежными.

Что до быстрого круга – ну, у меня и так был вчера очень паршивый день, и когда в гонке ты идешь вторым, то хочешь заработать вот это дополнительное очко. Нужно просто быть лучше, как команда, и не допускать возникновения таких проблем. Ведь для меня тогда эта гонка сложилась бы совсем иначе. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать», – рассказал Ферстаппен.

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