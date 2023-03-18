Ландо Норрис: «Первый двигатель на сезон уже готов, поэтому мотор поменяли»
Ландо Норрис рассказал о плачевном состоянии мотора от «Мерседеса».
На Гран-при Саудовской Аравии гонщик «Макларена» получил вторую силовую установку на сезон без штрафа.
«Мне полностью поменяли двигатель, потому что первый уже готов», – заявил Ландо.
Также вторые двигатели внутреннего сгорания установили на болиды «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в целях предосторожности.
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