Ландо Норрис: «Первый двигатель на сезон уже готов, поэтому мотор поменяли»

Ландо Норрис рассказал о плачевном состоянии мотора от « ».

На Гран-при Саудовской Аравии гонщик « » получил вторую силовую установку на сезон без штрафа.

«Мне полностью поменяли двигатель, потому что первый уже готов», – заявил Ландо.

Также вторые двигатели внутреннего сгорания установили на болиды «Феррари» и в целях предосторожности.

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