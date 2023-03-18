Ландо Норрис: «Первый двигатель на сезон уже готов, поэтому мотор поменяли»

Теги Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес регламент Шарль Леклер Ландо Норрис Гран-при Саудовской Аравии Авто

Ландо Норрис рассказал о плачевном состоянии мотора от «Мерседеса».

На Гран-при Саудовской Аравии гонщик «Макларена» получил вторую силовую установку на сезон без штрафа.

«Мне полностью поменяли двигатель, потому что первый уже готов», – заявил Ландо.

Также вторые двигатели внутреннего сгорания установили на болиды «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в целях предосторожности.

«Феррари» заменила ДВС Леклеру и Сайнсу в качестве меры предосторожности

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4 комментария

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kotopandych
Стоило Алонсо пересесть на движки Мерседеса и началось :D
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V12twinturbo
А предсезонные тесты они на этом же двигателе катали или там другой был?
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sasha230876
Ничего не понял, честно говоря. Ландо пошутил?
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MosFzz
Норм износ
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