Формула-2. Саудовская Аравия. Вести выиграл 2-ю гонку, Дуэн – 2-й, Дарувала – 3-й, Мартен сошел с поула

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Пилот «Према» Фредерик Вести выиграл основную гонку «Формулы-2» в Джидде.

Второе место занял Джек Дуэн из «Виртуози», третье – гонщик «МП Моторспорт» Джехан Дарувала.

Обладатель поул-позиции Виктор Мартен («АРТ»), блестяще проведший спринт, развернулся в борьбе за победу с Вести и сошел. За круг до этого разворот случился с еще одним претендентом на победу, Оливер Бермэном, однако гонщик «Премы» продолжил заезд и финишировал десятым.

Представитель «АРТ» Тео Пуршер стартовал восьмым после штрафа за инцидент в спринте и завершил гонку 13-м.

Лидером сезона остался Ральф Бошунг, представляющий «Кампос» (33 очка). В топ-5 входят Пуршер (32), пилот «ДАМС» Аюму Иваса (31), Вести (28) и Дарувала (24).

Формула-2. Саудовская Аравия. Иваса выиграл 1-ю гонку, Мартен – 2-й, Дарувала – 3-й, Пуршер сошел из-за аварии

Формула-2. Саудовская Аравия. Мартен выиграл квалификацию, Бермэн – 2-й, Пуршер – 3-й

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2 комментария

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Совесть Черданцева
Хаугер хорош. Вот бы везения побольше
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Incendier Deafening
Пуршер всю гонку имел скорость как у аутсайдеров. Странно, он в квале был топ 3, а в гонке по скорости был топ 3 но с конца. Ну Мартинс ошибка новичка, если тачка резко не сломалась конечно. Так сильно дефил позицию, что перестарался, а мог уступить одну позицию и заработать кучу очков, но получил бублик. Второй бы точно приехал, а может и первым все таки.
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