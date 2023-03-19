Формула-2. Саудовская Аравия. Вести выиграл 2-ю гонку, Дуэн – 2-й, Дарувала – 3-й, Мартен сошел с поула

Пилот « » Фредерик Вести выиграл основную гонку «Формулы-2» в Джидде.

Второе место занял из «Виртуози», третье – гонщик «МП Моторспорт» .

Обладатель поул-позиции Виктор Мартен («АРТ»), блестяще проведший спринт, развернулся в борьбе за победу с Вести и сошел. За круг до этого разворот случился с еще одним претендентом на победу, Оливер Бермэном, однако гонщик «Премы» продолжил заезд и финишировал десятым.

Представитель «АРТ» стартовал восьмым после штрафа за инцидент в спринте и завершил гонку 13-м.

Лидером сезона остался Ральф Бошунг, представляющий « » (33 очка). В топ-5 входят Пуршер (32), пилот « » Аюму Иваса (31), Вести (28) и Дарувала (24).

Формула-2. Саудовская Аравия. Иваса выиграл 1-ю гонку, Мартен – 2-й, Дарувала – 3-й, Пуршер сошел из-за аварии

Формула-2. Саудовская Аравия. Мартен выиграл квалификацию, Бермэн – 2-й, Пуршер – 3-й

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