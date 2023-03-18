WEC. «Тойота» начала сезон с победы в «1000 милях Себринга», гиперкар «Феррари» – на подиуме, Квят – третий в классе LMP2

Экипаж «Тойоты» №7 в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяси и стал победителем первого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость ( ), «1000 миль Себринга».

Поул-позицию сенсационно выиграла команда «АФ Корсе» на новейшем гиперкаре «Феррари» 499P, однако лидерство в гонке итальянцы сохранить не сумели – в начале заезда во время появления автомобиля безопасности из-за аварии одной из машин класса GTEAm оба экипажа «АФ Корсе» отправились на пит-стопы и потеряли драгоценное время, из-за чего в дальнейшем не смогли серьезно бороться с «Тойотой».

В итоге за победу боролись только экипажи «Тойоты»: в первой четверти гонки пелотон возглавляла машина №8 , и Рио Хиракавы, но к середине дистанции благодаря обгону вперед вырвался гиперкар №7.

После финальных пит-стопов разрыв между №7 и №8 увеличился до 23 секунд из-за медленного пит-стопа второй машины, но к финишу – возможно из-за указаний с командного мостика – сократился до 2,168 секунды, хотя на финише порядок на трассе не изменился.

Оставшееся место на подиуме разыграли «АФ Корсе» и «Кадиллак» – какое-то время экипаж Эрла Бамбера, Алекса Линна и Ричарда Уэстбрука навязывал борьбу даже «Тойоте» и всерьез претендовал на третье место, но у «Феррари» 499P под номером 50 Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена хватило сил добраться до подиума и опередить ближайших преследователей на 10 секунд. Оба экипажа уступили соперникам из «Тойоты» 2 круга.

Гонщики « » на машинах «Порше» временами демонстрировали приличную скорость, но всерьез с лидерами не боролись, и заняли 5-6 места с отставанием в 4 круга от победителей.

Экс-пилот «Формулы-1» и его партнеры по «Преме» Дориан Пин и Мирко Бортолотти стали третьими в классе LMP2 (9-е место в общем зачете). «Према» была близка к выигрышу, однако за несколько минут до конца заезда была вынуждена заехать за топливом вслед за конкурентами из «Йоты». Победа в LMP2 досталась «Йоте» (Давид Бекман, Йе Йифеи, Уилл Стивенс), второе место занял экипаж «Юнайтед Аутоспортс» (Фредерик Любин, Филип Хэнсон, Филипе Альбукерке).

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