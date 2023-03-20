«Ферстаппен мог быть полюбезнее с «Ред Булл». Нико Росберг о недовольстве Макса 2-м местом

Теги Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Нико Росберг раскритиковал Макса Ферстаппена за жалобы на второе место.

Двукратный чемпион «Формулы-1» прорвался с 15-го места на второе, а после финиша заявил, что недоволен результатом, несмотря на дубль «Ред Булл» – победу одержал его напарник Серхио Перес.

«Я здесь не ради второго места», – пояснил Макс.

Чемпион сезона-2016 и эксперт Sky Sports прокомментировал поведение бывшего коллеги по «Ф-1»:

«Неприятно такое видеть. Нам также сообщили, что он, оказывается, пропустил брифинг команды [в субботу].

Не думаю, что это хороший подход, хороший настрой на столь ранней стадии сезона, когда команда просто блестяще себя проявила и приложила столько усилий. Считаю, он мог быть полюбезнее».

Макс Ферстаппен: «Я недоволен. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать»

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17 комментариев

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solevator
Возможно, Максу показалось, что в команде решили дать шанс Пересу выиграть титул... И это было бы прекрасно - для гонок, само собой.
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Aleus Marcus
Ответ Grigori86
А кто по твоему у Ферстапена конкурент?
То же чеко, например. Или Леклер, Хэм, тот же Нандо на одинаковых болидах
Хватит лепить из тапка недосягаемого
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Endlessrace
Я удивлён,что комментаторы спортса и не только осуждают поведение Ферстаппена,хотя любой пилот хочет добиться максимума и будет недоволен тем,что приехал ниже.Тем более если это гонщик, который борется за победу,и не важно если это ни на что не влияет.
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Paninaro
Да, инфантилизм зашкаливает у полуторакратного.)
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Дмитрий Дудников
Ответ Lestyv
Проигрывать он не умеет, это факт. Но, как правильно говорилось, многократными чемпионами редко становятся милые и приятные ребята
Некоторые (один как минимум) пытались ими казаться.
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Luca di Montezemolo
Детское поведение, разбаловали самовозками, хотя понятно откуда это, на лицо йосика посмотрите после финиша, этим надо 23 победы и чтобы никаких проблем не было с тачкой, читал до гонки еще , что читерстапенну подавай идеально настроенную тачку, если что не так сразу жалуется, и вот такое побьет все рекорды ф1..мда.
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Grigori86
Ответ Markoni
Не у Ферстаппена нет конкурента, а у болида РебБулл нет конкурента.
А кто по твоему у Ферстапена конкурент?
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GenBardak
Ответ Дмитрий Елисеев
в прошлом году у него было 2 схода в 3 гонках. И ничего, все норм
Всё норм потому что они боролись с другой командой, а в этом сезоне к него один соперник и это напарник на аналогичном болиде. О чём Макс и говорит.
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Markoni
Ответ Grigori86
У Ферстапена нет конкурентов в этом сезоне, так что ему нужно быть спокойнее. Ред Булл предоставил ему звездолет.
Не у Ферстаппена нет конкурента, а у болида РебБулл нет конкурента.
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bagi
Ответ АРХАТ
Просто одержим победами
просто гуано редкостное и всë.
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Lestyv
Проигрывать он не умеет, это факт. Но, как правильно говорилось, многократными чемпионами редко становятся милые и приятные ребята
+9
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Grigori86
У Ферстапена нет конкурентов в этом сезоне, так что ему нужно быть спокойнее. Ред Булл предоставил ему звездолет.
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АРХАТ
Просто одержим победами
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Дмитрий Елисеев
Ответ GenBardak
Если у него не получится выиграть следующую гонку, причём не важно по какой причине, это будет полнейший разрыв пятой точки.
в прошлом году у него было 2 схода в 3 гонках. И ничего, все норм
+4
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GenBardak
Если у него не получится выиграть следующую гонку, причём не важно по какой причине, это будет полнейший разрыв пятой точки.
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Minuvert
Если бы сам Росберг любезничала с Мерседесом, то никогда бы не стал чемпионом.
+7
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pavel_a
Это да. Перегнул «безумный»
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