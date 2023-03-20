«Ферстаппен мог быть полюбезнее с «Ред Булл». Нико Росберг о недовольстве Макса 2-м местом

раскритиковал за жалобы на второе место.

Двукратный чемпион «Формулы-1» прорвался с 15-го места на второе, а после финиша заявил, что недоволен результатом, несмотря на дубль « » – победу одержал его напарник .

«Я здесь не ради второго места», – пояснил Макс.

Чемпион сезона-2016 и эксперт Sky Sports прокомментировал поведение бывшего коллеги по «Ф-1»:

«Неприятно такое видеть. Нам также сообщили, что он, оказывается, пропустил брифинг команды [в субботу].

Не думаю, что это хороший подход, хороший настрой на столь ранней стадии сезона, когда команда просто блестяще себя проявила и приложила столько усилий. Считаю, он мог быть полюбезнее».

Макс Ферстаппен: «Я недоволен. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать»

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