«Ферстаппен мог быть полюбезнее с «Ред Булл». Нико Росберг о недовольстве Макса 2-м местом
Нико Росберг раскритиковал Макса Ферстаппена за жалобы на второе место.
Двукратный чемпион «Формулы-1» прорвался с 15-го места на второе, а после финиша заявил, что недоволен результатом, несмотря на дубль «Ред Булл» – победу одержал его напарник Серхио Перес.
«Я здесь не ради второго места», – пояснил Макс.
Чемпион сезона-2016 и эксперт Sky Sports прокомментировал поведение бывшего коллеги по «Ф-1»:
«Неприятно такое видеть. Нам также сообщили, что он, оказывается, пропустил брифинг команды [в субботу].
Не думаю, что это хороший подход, хороший настрой на столь ранней стадии сезона, когда команда просто блестяще себя проявила и приложила столько усилий. Считаю, он мог быть полюбезнее».
Макс Ферстаппен: «Я недоволен. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать»
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