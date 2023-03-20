Алонсо вернули подиум на Гран-при Саудовской Аравии – команда добилась отмены штрафа

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Стюарды отменили 10-секундный штраф пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии.

Испанца наказали за неправильное отбывание 5-секундного штрафа на пит-стопе – который он получил за ошибку с расположением болида в стартовом боксе и выезд за одну из белых линий. Из-за 10-секундного штрафа Алонсо опустился с третьего места на четвертое, отдав подиум пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу. В «Астон Мартин» тут же заявили о намерении оспорить данное решение стюардов.

Изначально стюарды не собирались рассматривать пит-стоп, на котором Алонсо отбывал первоначальный 5-секундный штраф. Однако после обращения одной из команд-конкурентов (возможно, «Мерседеса») дело решили рассмотреть: «Астон Мартин» наказали за то, что у машины произошло касание с домкратом до момента истечения 5-секундного штрафа.

В «Астон Мартин» решили оспорить данный штраф и смогли доказать, что касание домкратом никак не подпадает под «работу сотрудника команды с машиной». И, как следствие, не подпадает под определение нарушения правил в данном случае.

Великий Алонсо взял 100-й подиум в «Ф-1». Судьи отобрали, но команда отбила  

 

17 комментариев

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Сергей Вольфрам
Справедливость восторжествовала!
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ivan_belov
Ответ Ан Кот
хорошо что добились отмены глупого решения ФИА, кстати там и появление машины безопасности вызывают вопросы: вполне можно было обойтись и виртуальной мб
В английской трансляции комментаторы сказали, что gps показывал машину Стролла на треке, поэтому и была машина безопасности
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spotlight
Второй год подряд максимально идиотские решения в отношении Фернандо применяют после гонки, хотя и в этот раз также справедливо отменяют, но всё равно насколько ужасные решения
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Say Hello to the Robots
но ФИА все равно 🤡🤡🤡
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bogdan fedyuk
Ответ Ан Кот
хорошо что добились отмены глупого решения ФИА, кстати там и появление машины безопасности вызывают вопросы: вполне можно было обойтись и виртуальной мб
есть информация, что у фиа не было доступа к камерам, чтобы оценить ситуацию, а так как решение надо было принимать быстро решили на всякий случай пустить ск.
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perfect10
Вообще интересно, конечно. Вот можно и порадоваться, как ребята ниже, но главное здесь другое - штраф то отменили только из-за того, что Астону удалось доказать незначительность касания, а не из-за того, что оштрафовали-то фактически и после гонки, и после награждения. По сути, ничего не поменялось - ФИА что хочет, то и творит. Не удивлюсь, что сейчас новую версию правил подгонят к следующему этапу.
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Марат Кагин
окону отменят штраф?
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Дмитрий Фролов
Не наныли Мерседесы
Поделом
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melmi
Рад за Фернандо
Интриги ушли на дно
Заслуженно на подиуме
+2
-2
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WINWOLF
Вот и славно, а то развели цирк🤡
+3
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Ан Кот
хорошо что добились отмены глупого решения ФИА,
кстати там и появление машины безопасности вызывают вопросы: вполне можно было обойтись и виртуальной мб
+5
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+4
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ALMANAC
Ответ fernandotorrent
Есть ли на свете более некомпетентная организация, чем фиа
На капитанском мостике Феррари есть конкуренты
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fernandotorrent
Есть ли на свете более некомпетентная организация, чем фиа
+19
-1
+18
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ALMANAC
YES! Bye, bye (mercedes)
+2
-2
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Wild_Viking
Молодцы!
+4
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Alexey Hohlov
Лицо Тото имаджинировали?
+14
-1
+13
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mrMassi
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
+3
-2
+1
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