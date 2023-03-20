Алонсо вернули подиум на Гран-при Саудовской Аравии – команда добилась отмены штрафа

Стюарды отменили 10-секундный штраф пилота «Астон Мартин» на .

Испанца наказали за неправильное отбывание 5-секундного штрафа на пит-стопе – который он получил за ошибку с расположением болида в стартовом боксе и выезд за одну из белых линий. Из-за 10-секундного штрафа Алонсо опустился с третьего места на четвертое, отдав подиум пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу. В «Астон Мартин» тут же заявили о намерении оспорить данное решение стюардов.

Изначально стюарды не собирались рассматривать пит-стоп, на котором Алонсо отбывал первоначальный 5-секундный штраф. Однако после обращения одной из команд-конкурентов (возможно, «Мерседеса») дело решили рассмотреть: «Астон Мартин» наказали за то, что у машины произошло касание с домкратом до момента истечения 5-секундного штрафа.

В « » решили оспорить данный штраф и смогли доказать, что касание домкратом никак не подпадает под «работу сотрудника команды с машиной». И, как следствие, не подпадает под определение нарушения правил в данном случае.

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