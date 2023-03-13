Дэвид Култхард о «Феррари»: «Бинотто был инженером, Арривабене специалистом по маркетингу. Вассер же – гонщик»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что нестандартный для «Феррари» подход к работе у нового босса должен будет помочь команде.

По мнению Култхарда, стремление Вассера в первую очередь заниматься гонками может изменить настрой команды.

«Будучи иностранцем, Вассер не обязан знать все эти культурные особенности. Он может просто сказать: «Парни, это гоночная команда, я здесь босс и теперь мы будем работать вот так». И работа будет в меньшей степени связана с личными интересами, репутацией, личными отношениями.

Вассер – гонщик, это еще один важный аспект. Бинотто был инженером, Арривабене специалистом по маркетингу. Вассер не отвлекается на периферийные, побочные вопросы, он сосредоточен на том, чтобы сделать болид быстрее», – рассказал Култхард.

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