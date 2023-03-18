Тото Вольфф о проблемах Ферстаппена с мотором: «Может быть, «Ред Булл» специально это сделал, чтобы выиграть гонку с конца пелотона»

Руководитель «Мерседеса» высказался об итогах квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Джордж Расселл показал четвертое время, а его напарник Льюис Хэмилтон стал восьмым. Однако из-за штрафа пилота «Феррари» Шарля Леклера (2-й) в десять позиций оба гонщика « » стартуют в воскресенье на одну позицию выше.

«Думаю, здесь мы и ожидали оказаться. Мы знаем, в чем уступаем другим. Нам нужно серьезно продвинуться вперед в ближайших гонках. Мы должны быть примерно в одном темпе с «Феррари» – но вот у Серхио [Переса] совсем другая машина.

Может быть, «Ред Булл» специально это сделал [речь о проблемах с мотором на болиде Макса Ферстаппена], чтобы выиграть гонку с конца пелотона», – предположил Вольфф.

Он также высказался об отставании Хэмилтона от Расселла: Льюис уступил напарнику 0,366 секунды.

«Все выглядело довольно запутанно в первом секторе – тут есть некоторая разница во временах [Льюиса и Джорджа]. Нужно проверить отличия в настройках их болидов».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й