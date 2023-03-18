Тото Вольфф о проблемах Ферстаппена с мотором: «Может быть, «Ред Булл» специально это сделал, чтобы выиграть гонку с конца пелотона»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Саудовской Аравии Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался об итогах квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

Джордж Расселл показал четвертое время, а его напарник Льюис Хэмилтон стал восьмым. Однако из-за штрафа пилота «Феррари» Шарля Леклера (2-й) в десять позиций оба гонщика «Мерседеса» стартуют в воскресенье на одну позицию выше.

«Думаю, здесь мы и ожидали оказаться. Мы знаем, в чем уступаем другим. Нам нужно серьезно продвинуться вперед в ближайших гонках. Мы должны быть примерно в одном темпе с «Феррари» – но вот у Серхио [Переса] совсем другая машина.

Может быть, «Ред Булл» специально это сделал [речь о проблемах с мотором на болиде Макса Ферстаппена], чтобы выиграть гонку с конца пелотона», – предположил Вольфф.

Он также высказался об отставании Хэмилтона от Расселла: Льюис уступил напарнику 0,366 секунды.

«Все выглядело довольно запутанно в первом секторе – тут есть некоторая разница во временах [Льюиса и Джорджа]. Нужно проверить отличия в настройках их болидов».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й

12 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Lestyv
Не трогай. Талисмана. Нашего. Раздела
Ты немного попутал значения талисман и сатанист.
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Lestyv
Бред полный. Во второй гонке, когда еще ничего не решено, кто будет этим заниматься. И сразу отсылка к Бразилии 2021, да?)
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Lestyv
Ответ Антон Якимцев
Ты свою-то тряпку где посеял?
Не трогай. Талисмана. Нашего. Раздела
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Grigpar
Ответ Jetter
Он жертвует собой, как в прошлом сезоне, чтобы команда могла получить больше данных о разных настройках и вселить уверенность в напарника. Ничего для себя. Все для команды. 😂
Есть вероятность, что Мерседес специально сливают сезоны, что бы потом триумфально вернуться с 8-м титулом для Льюиса. :)) если судить по логике Вольфа.
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Анатолий Дегтярёв
Тотоша такой кринж
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Jetter
Ответ Grigpar
А может Хэмильтон специально слил квалу Расселу, что бы потом уничтожить его в гонке? :)) Тото это в голову не приходило? Когда руководители команд несут такой бред, становится грустно. Раньше он хоть космовозными победами подкреплялся и это называли майдгемс, а теперь наглядно видно, что это была беззубость достойная желтой прессы.
Он жертвует собой, как в прошлом сезоне, чтобы команда могла получить больше данных о разных настройках и вселить уверенность в напарника. Ничего для себя. Все для команды. 😂
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Jetter
Тото выглядит жалко. Попытался пошутить, но вышло как-то неловко даже.
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Grigpar
А может Хэмильтон специально слил квалу Расселу, что бы потом уничтожить его в гонке? :)) Тото это в голову не приходило?
Когда руководители команд несут такой бред, становится грустно. Раньше он хоть космовозными победами подкреплялся и это называли майдгемс, а теперь наглядно видно, что это была беззубость достойная желтой прессы.
+4
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grag68
Чего бы в РБ не придумали, Чемпион все равно известен на три года вперёд))
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Тото может спокойно молчать в тряпочку и не язвить. Вспоминая нереальный космовоз Мерседес 2014-2020, а особенно 2014-2016, то это ещё цветочки
Ты свою-то тряпку где посеял?
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Антон Якимцев
Тото, может вы спецом слили 2022 и первую гонку и вторую квалу, чтоб завтра началось возрождение липового дерева?
+6
-5
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Великий Алонсо
Тото может спокойно молчать в тряпочку и не язвить. Вспоминая нереальный космовоз Мерседес 2014-2020, а особенно 2014-2016, то это ещё цветочки
+7
-5
+2
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