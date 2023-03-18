Даниил Квят о подиуме в дебютной гонке WEC: «Неплохое начало сезона»

поделился впечатлениями от подиума в WEC.

«Третье место в Себринге. Неплохое начало сезона!😁» – написал экс-гонщик «Формулы-1» в соцсетях, приложив фото с награждения.

Квят выступал вместе с Дориан Пин и Мирко Бортолотти за «Прему», экипаж финишировал третьим в классе LMP2. Для российского пилота этап стал первым в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Даниил также подвел итоги заезда для сайта команды:

«Гонка была проведена очень сильно от старта до финиша, мы все очень чисто поработали.

Предстоит приложить усилия, чтобы прибавить и подняться на верхнюю ступень подиума. Мы думаем лишь об одной цели, и все в команде трудятся ради этого.

Как бы то ни было, старт очень сильный!»

WEC. «Тойота» начала сезон с победы в «1000 милях Себринга», гиперкар «Феррари» – на подиуме, Квят – третий в классе LMP2

Фото: соцсети команды «Према»