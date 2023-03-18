Даниил Квят о подиуме в дебютной гонке WEC: «Неплохое начало сезона»

Теги Формула-1 Мирко Бортолотти Даниил Квят WEC Према Авто

Даниил Квят поделился впечатлениями от подиума в WEC.

«Третье место в Себринге. Неплохое начало сезона!😁» – написал экс-гонщик «Формулы-1» в соцсетях, приложив фото с награждения.

Квят выступал вместе с Дориан Пин и Мирко Бортолотти за «Прему», экипаж финишировал третьим в классе LMP2. Для российского пилота этап стал первым в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Даниил также подвел итоги заезда для сайта команды:

«Гонка была проведена очень сильно от старта до финиша, мы все очень чисто поработали.

Предстоит приложить усилия, чтобы прибавить и подняться на верхнюю ступень подиума. Мы думаем лишь об одной цели, и все в команде трудятся ради этого.

Как бы то ни было, старт очень сильный!»

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Фото: соцсети команды «Према»

4 комментария

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Сергей Орлов
Кто следит, NASCAR в прошлом что ли?
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Сергей Вольфрам
Молодец,Даня!!!Удачи в дальнейщем,больше подиумов,больше побед!
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Третий подход к снаряду
Поздравления Даниилу! Не формулой единой )
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Мадина Уйгурова
радует, что Даня после того как его морально сломали в Ред Булл смог возродиться
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