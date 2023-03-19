Стролл сошел на Гран-при Саудовской Аравии из-за технических проблем

Гонщик « » досрочно завершил .

Канадцу, сражавшемуся за место в топ-5, приказали остановить болид из-за технических проблем.

Гонка прерывалась выездом машины безопасности.

За ходом заезда можно следить вместе с нашим онлайном:

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