Стролл сошел на Гран-при Саудовской Аравии из-за технических проблем

Теги Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл досрочно завершил Гран-при Саудовской Аравии.

Канадцу, сражавшемуся за место в топ-5, приказали остановить болид из-за технических проблем.

Гонка прерывалась выездом машины безопасности.

За ходом заезда можно следить вместе с нашим онлайном:

«Ф-1» в Саудовской Аравии: Перес и Алонсо стартуют с первого ряда, Ферстаппен – 15-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hafiz
СК зачем нужен был на трассе? Что за олухи..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
E55
Ответ ALMANAC
Я уже был готов похвалить гениев из Феррари, взяли и опустили сынка на питах, а у него просто темп упал. Ну и инфа Леклерку по борьбе на питах с Расселлом вовремя поступила😂 Мое уважение
С Хэмилтоном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Я уже был готов похвалить гениев из Феррари, взяли и опустили сынка на питах, а у него просто темп упал. Ну и инфа Леклерку по борьбе на питах с Расселлом вовремя поступила😂
Мое уважение
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий