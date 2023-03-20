У Алонсо два подиума в двух гонках за «Астон Мартин» и 30 очков – столько же он набрал за половину сезона-2022

Двукратный чемпион «Формулы-1» попадает в призы во всех гонках за « ».

В межсезонье испанец покинул « ». Первые гонки 2023 года в Бахрейне и Саудовской Аравии Алонсо завершил третьим. В Джидде Алонсо лишили подиума из-за штрафа, но затем команда добилась отмены наказания.

Таким образом, на счету Фернандо 30 очков, он занимает третью строчку в чемпионате после пилотов « » Макса Ферстаппена и Серхио Переса. В прошлом году ветеран преодолел отметку в 30 баллов в середине сезона, на 12-м Гран-при.

Подиум стал для Алонсо сотым в «Ф-1». Фернандо – шестой человек в истории, достигший данной отметки. Гонщик пока уступает (191), Михаэлю Шумахеру (155), Себастьяну Феттелю (122), Алену Просту (106) и Кими Райкконену (103).

Великий Алонсо взял 100-й подиум в «Ф-1». Судьи отобрали, но команда отбила

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