У Алонсо два подиума в двух гонках за «Астон Мартин» и 30 очков – столько же он набрал за половину сезона-2022
Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо попадает в призы во всех гонках за «Астон Мартин».
В межсезонье испанец покинул «Альпин». Первые гонки 2023 года в Бахрейне и Саудовской Аравии Алонсо завершил третьим. В Джидде Алонсо лишили подиума из-за штрафа, но затем команда добилась отмены наказания.
Таким образом, на счету Фернандо 30 очков, он занимает третью строчку в чемпионате после пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса. В прошлом году ветеран преодолел отметку в 30 баллов в середине сезона, на 12-м Гран-при.
Подиум стал для Алонсо сотым в «Ф-1». Фернандо – шестой человек в истории, достигший данной отметки. Гонщик пока уступает Льюису Хэмилтону (191), Михаэлю Шумахеру (155), Себастьяну Феттелю (122), Алену Просту (106) и Кими Райкконену (103).
Великий Алонсо взял 100-й подиум в «Ф-1». Судьи отобрали, но команда отбила
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Да и вообще, ниже топ-4 смотреть на на что. Там некому блеснуть уровнем. Даже Норрис уже днится.