У Алонсо два подиума в двух гонках за «Астон Мартин» и 30 очков – столько же он набрал за половину сезона-2022

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Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо попадает в призы во всех гонках за «Астон Мартин».

В межсезонье испанец покинул «Альпин». Первые гонки 2023 года в Бахрейне и Саудовской Аравии Алонсо завершил третьим. В Джидде Алонсо лишили подиума из-за штрафа, но затем команда добилась отмены наказания.

Таким образом, на счету Фернандо 30 очков, он занимает третью строчку в чемпионате после пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса. В прошлом году ветеран преодолел отметку в 30 баллов в середине сезона, на 12-м Гран-при.

Подиум стал для Алонсо сотым в «Ф-1». Фернандо – шестой человек в истории, достигший данной отметки. Гонщик пока уступает Льюису Хэмилтону (191), Михаэлю Шумахеру (155), Себастьяну Феттелю (122), Алену Просту (106) и Кими Райкконену (103).

Великий Алонсо взял 100-й подиум в «Ф-1». Судьи отобрали, но команда отбила

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14 комментариев

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GenBardak
Ответ Idacius
Пиастри, возможно, немного начал жалеть, что выбрал Макларен.
Альпин не сказать что сильно быстрее, а учитывая что этот сезон ему предлагали катать за Вилльямс или резервным в Альпин, то и вовсе...
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Друг Писателя
Ответ Mortimer1
Мы уже видели в прошлом году как Окон на равных болидах укатал Алонсо на изи) Так что как говорится достаточно посадить Окона в АМ и он деклассирует деда)
У Алонсо было куча аварий. Да и Фернандо был немотивированный. Надо смотреть на вещи объективно.
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Idacius
Ответ Илья Такой
Маки просто жаль честно…
Пиастри, возможно, немного начал жалеть, что выбрал Макларен.
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kaimussen
Ответ Илья Такой
Маки просто жаль честно…
Вообще не жаль. Каждый получил ту машину, над которой работал.
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Mortimer1
Ответ Великий Алонсо
Алонсо чемпион мира, сотня подиумов, куча побед, признанный мастер и уважаемая Легенда Ф1. Количество чашек и побед это уже следствие самовозки на которой ты гоняешь. Самого главного в своей карьере он уже достиг и добился, а вот Окон никогда не будет чемпионом мира
Мы уже видели в прошлом году как Окон на равных болидах укатал Алонсо на изи) Так что как говорится достаточно посадить Окона в АМ и он деклассирует деда)
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Aleus Marcus
Ответ Grigpar
Нет смысла вспоминать Окона. :)) Он вне контекста был даже в Альпин. Сейчас вне контекста лидирующих команд. Да и вообще, ниже топ-4 смотреть на на что. Там некому блеснуть уровнем. Даже Норрис уже днится.
Представляешь насколько бомбит человека от Окона до сих пор?)) у его кумира хорошая тачка, попадает на подиумы, а он всё про Окона
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Илья Такой
Маки просто жаль честно…
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Grigpar
Ответ Великий Алонсо
Окон, смотри и плачь, тебе никогда не достичь таких высот.
Нет смысла вспоминать Окона. :)) Он вне контекста был даже в Альпин. Сейчас вне контекста лидирующих команд.
Да и вообще, ниже топ-4 смотреть на на что. Там некому блеснуть уровнем. Даже Норрис уже днится.
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Aleus Marcus
Ответ Великий Алонсо
Алонсо чемпион мира, сотня подиумов, куча побед, признанный мастер и уважаемая Легенда Ф1. Количество чашек и побед это уже следствие самовозки на которой ты гоняешь. Самого главного в своей карьере он уже достиг и добился, а вот Окон никогда не будет чемпионом мира
Ахаххаха иди умойся и проснись, выпей воду и успокойся
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Grigori86
Когда то должно было повезти Алонсо с болидом. Конечно не самовоз, но хотя бы на подиумы заезжать можно. Ред Булл вне досягаемости к сожалению.
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Великий Алонсо
Ответ Aleus Marcus
Комментарий удален модератором
Алонсо чемпион мира, сотня подиумов, куча побед, признанный мастер и уважаемая Легенда Ф1. Количество чашек и побед это уже следствие самовозки на которой ты гоняешь. Самого главного в своей карьере он уже достиг и добился, а вот Окон никогда не будет чемпионом мира
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Fernando faster than you
До какой низости настоящему мужчине и не надо😉
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Fernando faster than you
Плачь и смотри со стороны......😁😁😁
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Aleus Marcus
Ответ Великий Алонсо
Окон, смотри и плачь, тебе никогда не достичь таких высот.
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Великий Алонсо
Окон, смотри и плачь, тебе никогда не достичь таких высот.
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