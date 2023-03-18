Формула-2. Саудовская Аравия. Иваса выиграл 1-ю гонку, Мартен – 2-й, Дарувала – 3-й, Пуршер сошел из-за аварии

Аюму Иваса одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в Джидде.

На старте пилот « » поднялся с четвертой стартовой позиции на вторую, а затем стал лидером. Иваса до последних метров оборонял первое место от гонщика «АРТ» Виктора Мартена, стартовавшего десятым, и («МП Моторспорт»), которое разделили с Аюму подиум.

Лидировавший в чемпионате («АРТ») врезался в Оливера Бермэна из «Премы» – оба гонщика сошли. Также досрочно покинул гонку Зейн Мэлоуни («Карлин») после разворота.

Гонщик «ДАМС» финишировал 11-м, представитель « » Энцо Фиттипальди – 13-м.

Новым лидером чемпионата стал Ральф Бошунг из «Кампоса» с 33 очками. У Пуршера 32 балла, ближайшими преследователями являются Иваса (19), Куш Маини (18) и Мартен (15).

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Формула-2. Саудовская Аравия. Мартен выиграл квалификацию, Бермэн – 2-й, Пуршер – 3-й

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