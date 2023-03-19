Фернандо Алонсо о потере подиума: «Плохое шоу от ФИА. Но я пофотографировался, подержал трофей – не буду сильно переживать»

высказался о штрафе, из-за которого лишился подиума.

Пилот « » пересек финишную черту третьим на Гран-при Саудовской Аравии. Во время гонки испанцу выписали штраф за неправильное положение на решетке, а после финиша – за неверное отбытие первого наказания. В итоге двукратный чемпион «Формулы-1» опустился на четвертую позицию.

«Я в порядке, и, честно говоря, мне не слишком больно. Я был на подиуме, пофотографировался, подержал трофей, отпраздновал. Теперь оказывается, что у меня на три очка меньше – не 15, а 12.

Я скорее думаю о том, что выдала плохое шоу, чем разочарован нами. Нельзя выписывать штраф через 35 кругов после пит-стопа. У стюардов было достаточно времени, чтобы проинформировать о наказании. Может, я смог бы оторваться на 11 секунд.

Сегодня мы не показали хорошее шоу для своих фанатов. Я знаю, что команда попытается прояснить ситуацию со стюардами, потому что мы не до конца понимаем второй штраф.

Мне не все равно, но не буду так уж сильно переживать, ведь я отпраздновал. Теперь у меня на три очка меньше – что ж, попробуем отыграться в Австралии», – поделился мыслями Фернандо.

Несмотря на разочарование, Алонсо доволен скоростью своей машины:

«У нас были некоторые опасения по поводу Джидды после очень сильного выступления в . Но здесь мы, по всей видимости, оказались даже быстрее по чистому темпу. Мы могли контролировать «Феррари», «Мерседес». Не хочу показаться слишком оптимистичным, но на будущее все выглядит довольно здорово».

Алонсо лишился подиума на Гран-при Саудовской Аравии из-за десятисекундного штрафа

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