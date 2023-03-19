Фернандо Алонсо о потере подиума: «Плохое шоу от ФИА. Но я пофотографировался, подержал трофей – не буду сильно переживать»

Теги Гран-при Бахрейна ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 регламент Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Фернандо Алонсо высказался о штрафе, из-за которого лишился подиума.

Пилот «Астон Мартин» пересек финишную черту третьим на Гран-при Саудовской Аравии. Во время гонки испанцу выписали штраф за неправильное положение на решетке, а после финиша – за неверное отбытие первого наказания. В итоге двукратный чемпион «Формулы-1» опустился на четвертую позицию.

«Я в порядке, и, честно говоря, мне не слишком больно. Я был на подиуме, пофотографировался, подержал трофей, отпраздновал. Теперь оказывается, что у меня на три очка меньше – не 15, а 12.

Я скорее думаю о том, что ФИА выдала плохое шоу, чем разочарован нами. Нельзя выписывать штраф через 35 кругов после пит-стопа. У стюардов было достаточно времени, чтобы проинформировать о наказании. Может, я смог бы оторваться на 11 секунд.

Сегодня мы не показали хорошее шоу для своих фанатов. Я знаю, что команда попытается прояснить ситуацию со стюардами, потому что мы не до конца понимаем второй штраф.

Мне не все равно, но не буду так уж сильно переживать, ведь я отпраздновал. Теперь у меня на три очка меньше – что ж, попробуем отыграться в Австралии», – поделился мыслями Фернандо.

Несмотря на разочарование, Алонсо доволен скоростью своей машины:

«У нас были некоторые опасения по поводу Джидды после очень сильного выступления в Бахрейне. Но здесь мы, по всей видимости, оказались даже быстрее по чистому темпу. Мы могли контролировать «Феррари», «Мерседес». Не хочу показаться слишком оптимистичным, но на будущее все выглядит довольно здорово».

Алонсо лишился подиума на Гран-при Саудовской Аравии из-за десятисекундного штрафа

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21 комментарий

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Третий подход к снаряду
Смотрю формулу довольно давно, но вот такие неадекватные наказания появились совсем недавно, со сменой владельцев. И чем дальше, тем неадекватней все происходит.
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Бехруз Каримов
хорошо если по правилам 10 секунд. А за ваши косяки кто отвечает могли сказать. Молча после гонки. Раз косячили значит 5 секунд. Никто не знает что происходит тупа тебе решает подиум.
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Третий подход к снаряду
Ответ Alesha_451
Там вообще по видео с домкратом не очень очевидно все. Вроде коснулся, а вроде бы и нет - спорно. Хотя у фиа свои там навороченные камеры есть на пит-стопах и они их юзают, надеюсь покажут футаж, потому что говна бурлят сильно. А, и ещё момент - в клоунских фиашных правилах прописано, что нельзя РАБОТАТЬ над машиной во время отбывания пеналя. Про касания рук, ног, жепы, инструментов и тому подобного там абсолютно ничего нет. Так что можно подать протест и сказать, мол ничего в правилах про касание домкрата нет. И пущай эти дурики правила нормально пишут
Так показывали же это пит-стоп, никто не касался машины. Отстоял 5 сек, потом начали. Чисто козлы, потому как, если не зачли, то просто должны были 5 сек добавить. Уроды.
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bogdan fedyuk
дед на позитиве, хорош. все равно 3 х мест в этом сезоне будет много у него
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RusSt
Ответ Alesha_451
Там вообще по видео с домкратом не очень очевидно все. Вроде коснулся, а вроде бы и нет - спорно. Хотя у фиа свои там навороченные камеры есть на пит-стопах и они их юзают, надеюсь покажут футаж, потому что говна бурлят сильно. А, и ещё момент - в клоунских фиашных правилах прописано, что нельзя РАБОТАТЬ над машиной во время отбывания пеналя. Про касания рук, ног, жепы, инструментов и тому подобного там абсолютно ничего нет. Так что можно подать протест и сказать, мол ничего в правилах про касание домкрата нет. И пущай эти дурики правила нормально пишут
Так проблема в том что не покажут. В работе судей никакой прозрачности просто какой то черный ящик. Хотя бы объясняли как в футболе типа да рука но естественное положение и тд. А тут этому штраф а тому не штраф а вот просто потому что и вообще судьи каждый этап разные
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vuka
Ответ jjeka
"У стюардов было достаточно времени, чтобы проинформировать о наказании. Может, я смог бы оторваться на 11 секунд." - ключевые слова. Но Мерсы подали протест, явно докопавшись до какого-то пункта в регламенте, связанного с отбыванием штрафов в режиме SC. И сделали это намеренно по окончании гонки, чтобы Нандо никак уже не мог оторваться на 11 секунд. Тото как обычно короче, сезон новый, методы старые.
Там механик задним домкратом коснулся машины, вопрос в этом. Но почему ждали 32 круга???
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Илья Такой
Согласен Амиго🤝
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Alesha_451
Там вообще по видео с домкратом не очень очевидно все. Вроде коснулся, а вроде бы и нет - спорно. Хотя у фиа свои там навороченные камеры есть на пит-стопах и они их юзают, надеюсь покажут футаж, потому что говна бурлят сильно.
А, и ещё момент - в клоунских фиашных правилах прописано, что нельзя РАБОТАТЬ над машиной во время отбывания пеналя. Про касания рук, ног, жепы, инструментов и тому подобного там абсолютно ничего нет. Так что можно подать протест и сказать, мол ничего в правилах про касание домкрата нет. И пущай эти дурики правила нормально пишут
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Илья Такой
Видимо да, понимает что все равно эти Мерседесы кабинетные останутся позади ОБА😎
Поэтому только позитив🙏
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Aleus Marcus
Ответ Великий Алонсо
Ты самый лучший. 80% аудитории поддерживают и любят тебя.
ты даже со своим неадекватным фанатизмом далеко не 80%
А Нандо да, жаль, хотя и не нравится мне
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-Clint Eastwood-
Понимает, что вполне может занять 3 место по итогам чемпа. На большее при таком РБ рассчитывать глупо. Делает максимум, остаётся на позитиве.
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Александр Деев
Почему 10 секунд и почему после гонки? Такое ощущение что просто хотели лишить позиции, докинуть 5 секунд, но так как он оторвался больше чем на 5, то 10. 🤡 Клоуны
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Бехруз Каримов
конечно это не честно.
Фиа сидят куча колхозники, после похмелья к дверь стучит мистер говорит ребята мы не на подиуме.
Сер не переживай сейчас все наладится.
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nolemily
Достойно.
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Новочеркасец
Достойная реакция, нет нужны нарываться на уже денежный штраф и называть клоунов клоунами - все и так это прекрасно понимают.
Ну а если Астоны все же решатся подать протест - было бы тоже отлично.
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Илья Такой
Принял всё как мужчина боец💪 И поржал очередной раз над клоунами Фиардесс🤡
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jjeka
"У стюардов было достаточно времени, чтобы проинформировать о наказании. Может, я смог бы оторваться на 11 секунд." - ключевые слова. Но Мерсы подали протест, явно докопавшись до какого-то пункта в регламенте, связанного с отбыванием штрафов в режиме SC. И сделали это намеренно по окончании гонки, чтобы Нандо никак уже не мог оторваться на 11 секунд. Тото как обычно короче, сезон новый, методы старые.
+5
-1
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Великий Алонсо
Ты самый лучший. 80% аудитории поддерживают и любят тебя.
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RusSt
Красавчик. Алонсо в этом году максимально позитивен. Улыбка второй этап не сходит с лица. Судя по всему это будет продолжаться и дальше
+6
-1
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Владислав Сыркин
штраф за штраф, бред. почему бы не начислить секунды после гонки, что за тупое правило не трогать машину на пит стопе. с машиной безопасности тоже не понятно, стролл увез болид за забор, а они вывели машину безопасности
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Илья Такой
Отец только вперёд!!!!💪 Верим и любим
+7
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