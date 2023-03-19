Гран-при Саудовской Аравии-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 20:00

В воскресенье, 19 марта, на городской трассе в Джидде состоится вторая гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Саудовской Аравии. Старт – в 20:00 по московскому времени.

Джидда

19 марта 2023 года

Стартовый порядок

1. Серхио Перес («Ред Булл»)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

6. Эстебан Окон («Альпин»)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

12. Шарль Леклер («Феррари»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Ник де Врис («Альфа Таури»)

19. Ландо Норрис («Макларен»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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