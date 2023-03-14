Гюнтер Штайнер: «Хаас» не хотел разрушать карьеру Мазепина, Никита оказался в этой ситуации не по своей вине»

Теги Формула-1 Дмитрий Мазепин Хаас Гюнтер Штайнер Никита Мазепин Авто

Гюнтер Штайнер рассказал, как «Хаас» расставался с Никитой Мазепиным.

Перед стартом сезона-2022 команда разорвала контракт с гонщиком, а также с компанией его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий».

«Я обсудил вопрос со всем советом директоров. Нет нужды сообщать, что говорилось. Это было очевидно.

Мы не знали, что делать с Никитой в тот момент, потому что ты не хочешь разрушать карьеру молодого человека. Но через несколько недель, когда стало ясно, что это не остановится, мы решили, что он не может начать сезон с нами», – поделился воспоминаниями руководитель «Хааса» в интервью inews.co.uk.

Штайнер также ответил на вопрос, почему перестал общаться с Мазепиным.

«О чем говорить? Конечно, это неприятно, но о чем говорить?

Есть четкая причина, почему мы так поступили, она была понятна всем, полагаю. Нет необходимости обсуждать произошедшее с ним. Ситуация возникала не по его вине, он оказался в ней из-за обстоятельств.

Я считаю, мы поступили правильно. Санкции никого не удивили, так что, думаю, мы поступили правильно», – приводит слова босса RacingNews365.

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7 комментариев

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Grigpar
Япона мать. Хоть бы позвонил и сказал: "Ничего личного!". А так вся тима как кучка русофобов выглядит.
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cheriarin
Ответ Lordk
На какой депозит? На чье имя? ) P.S. и с чего вы взяли, что когда санкции снимут, то Уралкалий еще будет существовать?
То же и к Хаасу относится, даже в большей степени. Удобрения будут нужны всему миру, а вот станки, на фоне падения производств - вопрос :) Никаких гарантий нет и для них :)
+3
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+3
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Lordk
Ответ STZRRR
Это не так. Деньги можно было положить на депозит, когда ситуация разрешилась бы(хоть через 100 лет), хранитель бы перевел их адресату.
На какой депозит? На чье имя? )
P.S. и с чего вы взяли, что когда санкции снимут, то Уралкалий еще будет существовать?
+1
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STZRRR
Ответ rastamansky
Разорвали контракт, перестали общаться - это все понятно и объяснимо. Деньги то почему не вернули...
Обычный бизнес-цинизм. Не может забрать - не будем отдавать.
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+7
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STZRRR
Ответ Lordk
Зачем возвращать? Тем более, что вернуть не имея проблем с санкциями было бы довольно сложно.
Это не так.
Деньги можно было положить на депозит, когда ситуация разрешилась бы(хоть через 100 лет), хранитель бы перевел их адресату.
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+9
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Lordk
Ответ rastamansky
Разорвали контракт, перестали общаться - это все понятно и объяснимо. Деньги то почему не вернули...
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+1
-10
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rastamansky
Разорвали контракт, перестали общаться - это все понятно и объяснимо. Деньги то почему не вернули...
+7
0
+7
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