Гюнтер Штайнер: «Хаас» не хотел разрушать карьеру Мазепина, Никита оказался в этой ситуации не по своей вине»

рассказал, как « » расставался с .

Перед стартом сезона-2022 команда разорвала контракт с гонщиком, а также с компанией его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий».

«Я обсудил вопрос со всем советом директоров. Нет нужды сообщать, что говорилось. Это было очевидно.

Мы не знали, что делать с Никитой в тот момент, потому что ты не хочешь разрушать карьеру молодого человека. Но через несколько недель, когда стало ясно, что это не остановится, мы решили, что он не может начать сезон с нами», – поделился воспоминаниями руководитель «Хааса» в интервью inews.co.uk.

Штайнер также ответил на вопрос, почему перестал общаться с Мазепиным.

«О чем говорить? Конечно, это неприятно, но о чем говорить?

Есть четкая причина, почему мы так поступили, она была понятна всем, полагаю. Нет необходимости обсуждать произошедшее с ним. Ситуация возникала не по его вине, он оказался в ней из-за обстоятельств.

Я считаю, мы поступили правильно. Санкции никого не удивили, так что, думаю, мы поступили правильно», – приводит слова босса RacingNews365.

Мазепин выиграл иск в европейском суде и получил разрешение участвовать в соревнованиях на территории ЕС

Партнер Мазепина – правда фаворит на покупку команды «Ф-1» у «Ред Булл»? Никита вернется в Гран-при?