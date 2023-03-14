Гюнтер Штайнер: «Хаас» не хотел разрушать карьеру Мазепина, Никита оказался в этой ситуации не по своей вине»
Гюнтер Штайнер рассказал, как «Хаас» расставался с Никитой Мазепиным.
Перед стартом сезона-2022 команда разорвала контракт с гонщиком, а также с компанией его отца Дмитрия Мазепина «Уралкалий».
«Я обсудил вопрос со всем советом директоров. Нет нужды сообщать, что говорилось. Это было очевидно.
Мы не знали, что делать с Никитой в тот момент, потому что ты не хочешь разрушать карьеру молодого человека. Но через несколько недель, когда стало ясно, что это не остановится, мы решили, что он не может начать сезон с нами», – поделился воспоминаниями руководитель «Хааса» в интервью inews.co.uk.
Штайнер также ответил на вопрос, почему перестал общаться с Мазепиным.
«О чем говорить? Конечно, это неприятно, но о чем говорить?
Есть четкая причина, почему мы так поступили, она была понятна всем, полагаю. Нет необходимости обсуждать произошедшее с ним. Ситуация возникала не по его вине, он оказался в ней из-за обстоятельств.
Я считаю, мы поступили правильно. Санкции никого не удивили, так что, думаю, мы поступили правильно», – приводит слова босса RacingNews365.
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Партнер Мазепина – правда фаворит на покупку команды «Ф-1» у «Ред Булл»? Никита вернется в Гран-при?
P.S. и с чего вы взяли, что когда санкции снимут, то Уралкалий еще будет существовать?
Деньги можно было положить на депозит, когда ситуация разрешилась бы(хоть через 100 лет), хранитель бы перевел их адресату.