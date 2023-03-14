Берни Экклстоун: «Жаль, что Германия уже не существует для «Формулы-1»

Теги Гран-при Германии Берни Экклстоун Себастьян Феттель Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Мик Шумахер Авто

Берни Экклстоун поделился мнением о кризисе автоспорта в Германии.

В частности, бывший руководитель «Формулы-1» посетовал на то, что в стране не проводятся Гран-при, начиная с 2021 года. После ухода Себастьяна Феттеля и Мика Шумахера в чемпионате сохранилось немецкое представительство – пилотом «Хааса» стал Нико Хюлькенберг.

«Я задаюсь вопросом – что не так с Германией? В стране было столько чемпионов. Но, похоже, зрители потеряли интерес к «Формуле-1». Германия потеряла свою значимость для «Формулы-1». Раньше проходили прекрасные гонки с большой аудиторией. Но все кончено.

Мне очень жаль, что мы потеряли Германию для «Формулы-1». Гонки больше не проводятся. Похоже, Германия уже не существует для «Формулы-1», – высказался британец.

В то же время Экклстоун допускает, что ситуация может улучшиться:

«Поспорил бы, что есть база, на которой можно снова выстроить успех в Германии. Может, организаторы недостаточно старались. Наверное, они проводили небольшие, уютные, локальные гонки, а не международные, подходящие для формата чемпионата мира. Они не выросли вместе с «Ф-1».

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5 комментариев

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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Сергей Кузнецов
Германия превращается в квази государство. Экономика переезжает в штаты, население уже на 50 процентов турки, возрождается нацизм....если так пойдет и дальше, то будет, как Прибалтика - выпрашивать бабло у штатов...
Страшно представить, что такие люди как ты, ходят вокруг.
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Hitgoe Himgob
Ответ Сергей Кузнецов
Германия превращается в квази государство. Экономика переезжает в штаты, население уже на 50 процентов турки, возрождается нацизм....если так пойдет и дальше, то будет, как Прибалтика - выпрашивать бабло у штатов...
Нацизм, турки, квазигосударство. В каком городе Германии живёте? Или у вас там сестра, дядя, теща живут и жалуются вам?
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Paninaro
Ответ Сергей Кузнецов
Германия превращается в квази государство. Экономика переезжает в штаты, население уже на 50 процентов турки, возрождается нацизм....если так пойдет и дальше, то будет, как Прибалтика - выпрашивать бабло у штатов...
Осталось повернуться на 360 градусов.) Что ещё остается с такими дурочками как Бербок.)
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Batt Monner
Ответ Сергей Кузнецов
Германия превращается в квази государство. Экономика переезжает в штаты, население уже на 50 процентов турки, возрождается нацизм....если так пойдет и дальше, то будет, как Прибалтика - выпрашивать бабло у штатов...
Спасибо за пересказ пропаганды первого канала
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Сергей Кузнецов
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