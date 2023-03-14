Берни Экклстоун: «Жаль, что Германия уже не существует для «Формулы-1»

Берни Экклстоун поделился мнением о кризисе автоспорта в Германии.

В частности, бывший руководитель «Формулы-1» посетовал на то, что в стране не проводятся Гран-при, начиная с 2021 года. После ухода и в чемпионате сохранилось немецкое представительство – пилотом « » стал .

«Я задаюсь вопросом – что не так с Германией? В стране было столько чемпионов. Но, похоже, зрители потеряли интерес к «Формуле-1». Германия потеряла свою значимость для «Формулы-1». Раньше проходили прекрасные гонки с большой аудиторией. Но все кончено.

Мне очень жаль, что мы потеряли Германию для «Формулы-1». Гонки больше не проводятся. Похоже, Германия уже не существует для «Формулы-1», – высказался британец.

В то же время Экклстоун допускает, что ситуация может улучшиться:

«Поспорил бы, что есть база, на которой можно снова выстроить успех в Германии. Может, организаторы недостаточно старались. Наверное, они проводили небольшие, уютные, локальные гонки, а не международные, подходящие для формата чемпионата мира. Они не выросли вместе с «Ф-1».

Тимо Глок: «В данный момент автоспорт в Германии практически не существует. Это заставляет задуматься»

Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»