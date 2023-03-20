Льюис Хэмилтон о «Ред Булл»: «Еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что считает болид «Ред Булл» 2023 года самой быстрой и доминирующей машиной, которую он когда-либо видел.
На Гран-при Бахрейна Хэмилтон отстал от выигравшей гонку машины «Ред Булл» на 51 секунду, а в Саудовской Аравии отставание на финише составило 31 секунду – притом, что отрывы сбрасывались на середине, когда на трассе появлялся автомобиль безопасности.
Также Хэмилтона спросили, не рискует ли «Формула-1» отпугнуть новых болельщиков картиной такого доминирования одной команды над другими:
«Ну, об этом не мне судить. Но я еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1». В те времена, когда мы («Мерседес») были быстры, мы не были настолько быстрее остальных. Думаю, это самая быстрая машина «Ф-1» из тех, что я видел, в особенности если сравниваться с остальными командами. Макс сегодня проехал мимо меня просто на огромной скорости. Я даже не пытался его как-то заблокировать, помешать, настолько велика была разница в скорости.
Конечно, я понимаю, что зрители хотят видеть плотную борьбу. Но что имеем – то имеем. Это не моя проблема и не моя вина».
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