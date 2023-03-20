Льюис Хэмилтон о «Ред Булл»: «Еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что считает болид «Ред Булл» 2023 года самой быстрой и доминирующей машиной, которую он когда-либо видел.

На Гран-при Бахрейна Хэмилтон отстал от выигравшей гонку машины «Ред Булл» на 51 секунду, а в Саудовской Аравии отставание на финише составило 31 секунду – притом, что отрывы сбрасывались на середине, когда на трассе появлялся автомобиль безопасности.

Также Хэмилтона спросили, не рискует ли «Формула-1» отпугнуть новых болельщиков картиной такого доминирования одной команды над другими:

«Ну, об этом не мне судить. Но я еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1». В те времена, когда мы («Мерседес») были быстры, мы не были настолько быстрее остальных. Думаю, это самая быстрая машина «Ф-1» из тех, что я видел, в особенности если сравниваться с остальными командами. Макс сегодня проехал мимо меня просто на огромной скорости. Я даже не пытался его как-то заблокировать, помешать, настолько велика была разница в скорости.

Конечно, я понимаю, что зрители хотят видеть плотную борьбу. Но что имеем – то имеем. Это не моя проблема и не моя вина».

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23 комментария

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Dino Mariani
Со стороны может и не видел, но несколько лет сидел в такой, привозя конкурентам по 20-30 секунд в конце гонки.
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Роман Терский
Какое же наглое лицемеpие
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Donbass
Ответ индийский огурчик
сами как-то позже признавались, что душили двигатели в начале турбоэры, дабы было какое-то подобие борьбы, потому как 2 секунды везли преследователям
Они то хоть душили движок что бы была интрига в гонках, а Ред Булл тупо в своей лиге и плевать хотел на зрелищность. Какой то эгоизм или обида за десятилетие когда они не могли ничего сконструировать путного?
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Игорь Горшков
Ответ Мария Голденштерн
🤡🤡🤡
Спасибо, напомнили о себе и уровне мыслей, мы в курсе.
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Антон Якимцев
Чёткий наброс от снежка.
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Donbass
Это да, если даже вторикелла Перес уделывает весь пелотон в одну калитку то это просто адский космовоз у Ред Булл. Тул Льюис прав на все 100%. Спасибо ФИА за смену регламента, который вопреки ожиданиям создал еще большего доминанта нежели был до этого...
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Влад Буся
Под себя видимо сложно смотреть было 10 лет
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ALMANAC
Середняк забыл 2014 и 2015
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Леха Lepik
Люся мерс может построить самовоз но машину времени к сожалению нет поэтому вспоминай 14 15 16 и ностальгируй
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индийский огурчик
сами как-то позже признавались, что душили двигатели в начале турбоэры, дабы было какое-то подобие борьбы, потому как 2 секунды везли преследователям
+5
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Batt Monner
Не умеет Льюис проигрывать, сразу включается его пассивно-агрессивный стиль. Видимо понял, что 8 гайка не светит ему. Теперь будут с Тото ныть на новую директиву
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Олег Карпов
если верить мотоспорту,то в 2014 мерседес привозил ближайшим преследователям в квалах 0.622с,в 2015-0.604
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Lordk
Ну так изнутри болида его не видно )
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Мария Голденштерн
🤡🤡🤡
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Be_Fun
АХФХАФХЫВАФХЫАХХА
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Emil_2
ну сэр знает толк в самовозах, бесспорно. а как у фобов то пердаки зажигаются, забавно посмотреть....
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Meleuz
Люся, что у тебя с головой? Ты на такой быстрой машине восемь лет ездил.
+5
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Великий Алонсо
Рановато маразм и амнезия у Льюиса пошла, сезоны 2014-2016 видимо для него не существуют 😂😂🤡🤡
+16
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+13
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Максим Макеев
хвхвхвхах мерс 14-16 ржет в голос
+5
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Дмигорь Знамеранский
трудно представить что-то более лицемерное, чем нытье чернокожей принцессы о том, что самовоз мерсов был менее доминирующий, чем самовоз быков.
+23
-6
+17
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Олег Карпов
мерседес был настолько не быстр,что отдавал с барского плеча по одному поулу в год в лучшие годы
+6
-1
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Анатолий Зубков
Ну и лицемер ваш многообразный сэр.
+27
-5
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Sash Jan
АХАХАХАХАХА
+45
-4
+41
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