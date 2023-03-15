Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Саудовской Аравии – на болиде «Феррари» снова заменят блок управления электроникой
Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет десять позиций на старте Гран-при Саудовской Аравии.
Леклер столкнулся с механическими проблемами на своем болиде в начале сезона. Монегаск сошел с дистанции Гран-при Бахрейна по причине отказа блока управления электроникой.
При этом еще до гонки на болиде Леклера, в качестве меры предосторожности, произвели замену и блока управления электроникой, и батареи ERS.
По регламенту гонщику в течение сезона разрешается использовать только два блока управления электроникой. В случае превышения лимита и замены элемента гонщик получает штраф и теряет десять позиций на стартовой решетке.
Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при: батарея и блок электроники не подлежат восстановлению после схода (Джулиано Дукесса)
ты меня называла
скудерист
а мы с тобою не пара.
На Маронелло ты стоишь!
А в голове один мотив
Опять сосет наш скудерист!