Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Саудовской Аравии – на болиде «Феррари» снова заменят блок управления электроникой

Пилот « » потеряет десять позиций на старте .

Леклер столкнулся с механическими проблемами на своем болиде в начале сезона. Монегаск сошел с дистанции Гран-при Бахрейна по причине отказа блока управления электроникой.

При этом еще до гонки на болиде Леклера, в качестве меры предосторожности, произвели замену и блока управления электроникой, и батареи ERS.

По регламенту гонщику в течение сезона разрешается использовать только два блока управления электроникой. В случае превышения лимита и замены элемента гонщик получает штраф и теряет десять позиций на стартовой решетке.

Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при: батарея и блок электроники не подлежат восстановлению после схода (Джулиано Дукесса)