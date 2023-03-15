Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Саудовской Аравии – на болиде «Феррари» снова заменят блок управления электроникой

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет десять позиций на старте Гран-при Саудовской Аравии.

Леклер столкнулся с механическими проблемами на своем болиде в начале сезона. Монегаск сошел с дистанции Гран-при Бахрейна по причине отказа блока управления электроникой.

При этом еще до гонки на болиде Леклера, в качестве меры предосторожности, произвели замену и блока управления электроникой, и батареи ERS.

По регламенту гонщику в течение сезона разрешается использовать только два блока управления электроникой. В случае превышения лимита и замены элемента гонщик получает штраф и теряет десять позиций на стартовой решетке.

Леклеру грозит штраф на следующем Гран-при: батарея и блок электроники не подлежат восстановлению после схода (Джулиано Дукесса)

9 комментариев

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Самая быстрая булочка в мире
Бггг, Леклеру валить нужно от клованов
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Михаил Надменный
Ведро с болтами именно Феррари уже посыпалось. Дальше больше...
+1
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Niko [Ars]
Ответ Rjcnbr
Убогое авто, убогий двиг! На Маронелло ты стоишь! А в голове один мотив Опять сосет наш скудерист!
скутерист
ты меня называла
скудерист
а мы с тобою не пара.
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Rjcnbr
Убогое авто, убогий двиг!
На Маронелло ты стоишь!
А в голове один мотив
Опять сосет наш скудерист!
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-1
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Grigpar
Сайнс остается один впереди против БК, да и не только, в виду чего его сливной уровень будет особенно виден.
0
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Cardboard_monkey
Directed*
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Cardboard_monkey
Derected by R. Weide.....
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KMR
Старый опять на подиуме
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Великий Алонсо
Отличные новости для Алонсо.
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