Льюис Хэмилтон: «Анджела Каллен остается одной из ближайших друзей, она пишет мне каждый день»

отрицает трения с бывшим физиотерапевтом Анджелой Каллен.

Семикратный чемпион «Формулы-1» объявил о завершении сотрудничества с Каллен. Тем не менее, Хэмилтон по-прежнему считает экс-тренера, с которой работал семь лет, близкой подругой.

«У меня и Анж все хорошо. Она начала новую фазу своей жизни.

Мы по-прежнему невероятно близки. Она пишет мне каждый день. Ее поддержка огромна, а я так же поддерживаю ее.

Я так благодарен за то, что она участвовала в моем пути. Она остается одной из ближайших друзей», – сказал пилот « ».

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