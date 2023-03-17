«Феррари» заменила ДВС Леклеру и Сайнсу в качестве меры предосторожности

Гонщики «Феррари» и получили вторые двигатели внутреннего сгорания перед вторым этапом сезона-2023 – Гран-при Саудовской Аравии.

Замена произведена без штрафа и стала «мерой предосторожности» после схода Леклера в , передала команда.

Ранее стало известно, что Шарль потеряет десять позиций на стартовой решетке в Джидде из-за установки третьего блока электроники. Монегаск также получил другие компоненты силовой установки.

Кроме этого, второй ДВС и некоторые другие детали получил пилот « » без штрафа.

Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Саудовской Аравии – на болиде «Феррари» снова заменят блок управления электроникой

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