«Феррари» заменила ДВС Леклеру и Сайнсу в качестве меры предосторожности

Теги Гран-при Бахрейна ФИА Феррари Макларен Карлос Сайнс Формула-1 регламент Шарль Леклер Ландо Норрис Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс получили вторые двигатели внутреннего сгорания перед вторым этапом сезона-2023 – Гран-при Саудовской Аравии.

Замена произведена без штрафа и стала «мерой предосторожности» после схода Леклера в Бахрейне, передала команда.

Ранее стало известно, что Шарль потеряет десять позиций на стартовой решетке в Джидде из-за установки третьего блока электроники. Монегаск также получил другие компоненты силовой установки.

Кроме этого, второй ДВС и некоторые другие детали получил пилот «Макларена» Ландо Норрис без штрафа.

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10 комментариев

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Виталий Выговский
Ответ Luca di Montezemolo
Весёлый чемпионат будет, звездолет, клоунада у фур и мерсов, Астон и остальные, сейчас там вроде практика идёт, и вот даже мысли не возникло включить.
Вот и зря! По результатам первой практики- мерсы официально третья по силе команда. Ещё пару таких улучшений и будут за первые места бороться :)
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Михаил Пивненко
🤡 шикарные машины и весёлая команда профессионалов 🤡
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melmi
Думаю квалификацию не стоит ехать . Нужно по хитрому резину сэкономить 😁
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Emil_2
напоминает анекдот:
говорил тёбе место проклятое! а ты все: руки их *опы! руки из *опы....бугага
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Luca di Montezemolo
Не ну фуры сами себя превзошли с движком, ахаха, а клоуны из мерсов только собираются строить новую машину как только решат что им строить, и лучший после звездолета, его прошлогодняя копия. Что то желания смотреть эту клоунаду все меньше и меньше, чтобы сделать это смотрибельным фиа надо запретить ньюи.
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Luca di Montezemolo
Весёлый чемпионат будет, звездолет, клоунада у фур и мерсов, Астон и остальные, сейчас там вроде практика идёт, и вот даже мысли не возникло включить.
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Фридрих Свинько
После квалы на всякий случай тоже поменяйте
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Veneno
Межсезонье закончилось и карета превратилась в тыкву, опять. 🤣🤣🤣
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Рнпрл Аари
Инструкция: как проиграть чемпионат толком не начав его((( Видимо у них не все в порядке с ДВС или электроникой и сами не могут найти причину. Это даже грустно как то уже
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TravenS
🤡🤡🤡
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