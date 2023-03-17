«Феррари» заменила ДВС Леклеру и Сайнсу в качестве меры предосторожности
Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс получили вторые двигатели внутреннего сгорания перед вторым этапом сезона-2023 – Гран-при Саудовской Аравии.
Замена произведена без штрафа и стала «мерой предосторожности» после схода Леклера в Бахрейне, передала команда.
Ранее стало известно, что Шарль потеряет десять позиций на стартовой решетке в Джидде из-за установки третьего блока электроники. Монегаск также получил другие компоненты силовой установки.
Кроме этого, второй ДВС и некоторые другие детали получил пилот «Макларена» Ландо Норрис без штрафа.
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говорил тёбе место проклятое! а ты все: руки их *опы! руки из *опы....бугага