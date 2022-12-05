Уход Бинотто из «Феррари», четвертая отмена Гран-при Китая подряд, австралийская прическа Боттаса и другие события «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест наиболее интересных событий «Формулы-1» и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. Бинотто покинул пост руководителя «Феррари». В его услугах, как сообщается, заинтересованы «Альпин» и «Астон Мартин», Маттиа ведет переговоры с «Ауди». На место итальянца Скудерия пыталась пригласить Хорнера или Зайдля еще прошлой зимой, но потерпела неудачу.

«Я покидаю сплоченную, развивающуюся, сильную команду», – прокомментировал решение Бинотто. Главным претендентом на должность руководителя «Феррари» остается Фредерик Вассер из «Альфа Ромео».

2. Другим кандидатом назвали Росса Брауна. Впрочем, спортивный директор «Ф-1» заявил, что завершает карьеру в автоспорте и переместится на диван.

3. Гран-при Китая отменен четвертый год подряд из-за коронавирусных ограничений. Ожидается, что вместо гонки в Шанхае пройдет этап в Португалии.

4. Боттас сделал себе прическу из 1980-х, чтобы приспособиться к межсезонью в Австралии.

5. В «Ф-1» может появиться «DRS наоборот» – серия рассматривает различные варианты активной аэродинамики с 2026 года.

6. Миллиардер из Гонконга планирует создать новую команду «Ф-1» или вложиться в одну из существующих, «Андретти» тоже не сдается.

7. Скончался бывший пилот «Феррари» Патрик Тамбэ.

8. В «Астон Мартин» решили не разрабатывать двигатель для «Формулы-1» к 2026 году.

9. Ферстаппен согласен с предложением Алонсо когда-нибудь выступить вместе на «24 часах Ле-Мана».

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3. Пилота «Формулы-2» Кордела лишили водительских прав на 6 месяцев за превышение скорости.

4. Трансферы: Ниссани – новичок «ПХМ Рейсинг» в «Ф-2» (команда заменит «Хароуз»), Армстронг перешел из «Ф-2» в «Индикар», Чедуик будет гоняться за «Андретти» в младшей серии «Индикара», Кубица ведет переговоры о выступлениях в WEC в классе гиперкаров.

Важные цитаты

Эстебан Окон: «На Алонсо были 2 процента рабочей нагрузки в «Альпин», на мне – 98. Хорошо, что он переходит в «Астон Мартин»

Эдриан Ньюи: «Концепция «Мерседеса» по-настоящему удивила. «Ред Булл» просмотрел эту лазейку»

Дэвид Култхард: «Нужно быть ###### идиотом, чтобы объяснять успехи Ферстаппена лишь хорошим болидом»

Фредерик Вассер о призовых: «Один коллега говорил, что $2 млн – ничто, а у «Альфа Ромео» будет ничто, умноженное на 5»

Технический директор «Уильямса»: «Албон должен быть … – не буду произносить слово – если хочет стать чемпионом. Порой он слишком милый»

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