Норрис номинирован на звание «Спортсмен года» в Великобритании

Чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис вошел в список претендентов на британскую премию «Спортсмен года» от BBC.

Пилот «Макларена » будет соперничать с чемпионками Европы по футболу Ханной Хэмптон и Хлоей Келли, чемпионкой мира по регби Элли Килданн, чемпионом мира по дартсу Люком Литтлером и гольфистом Рори Макилроем, взявшим карьерный «Большой шлем».

Победителя выберут британские болельщики 18 декабря.

«Я рад, что заплакал». Чемпионская речь Ландо Норриса

У нового чемпиона «Ф-1» Норриса необычное имя – Ландо. Неужели из «Звездных войн»?