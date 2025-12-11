Норрис номинирован на звание «Спортсмен года» в Великобритании
Чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис вошел в список претендентов на британскую премию «Спортсмен года» от BBC.
Пилот «Макларена» будет соперничать с чемпионками Европы по футболу Ханной Хэмптон и Хлоей Келли, чемпионкой мира по регби Элли Килданн, чемпионом мира по дартсу Люком Литтлером и гольфистом Рори Макилроем, взявшим карьерный «Большой шлем».
Победителя выберут британские болельщики 18 декабря.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
