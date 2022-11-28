Эстебан Окон: «На Алонсо были 2 процента рабочей нагрузки в «Альпин», на мне – 98. Хорошо, что он переходит в «Астон Мартин»

Эстебан Окон высказался о трудностях работы с .

Испанец покинул и со следующего сезона станет выступать за «Астон Мартин», а напарником Окона станет . Между Фернандо и Эстебаном возникали трения по ходу года, партнеры не раз жестко сражались на трассе.

«Я был разочарован его высказываниями в прессе, которые он не стал оставлять между нами. Мы никак это не обсуждали.

Я сохраню уважение к нему. Хорошо, что он переходит в , и каждый пойдет своей дорогой. Честно говоря, 98 процентов работы были на мне, два процента – на нем. Я перерабатывал. Я занимался всей разработкой на симуляторе, проводил маркетинговые поездки», – сообщил Эстебан.

Окон, опередивший Алонсо в чемпионате, согласен, что провел лучший сезон в карьере:

«Думаю, да. Пятые места, четвертое в Сузуке, все эти прорывы. Считаю, что я сделал шаг вперед в сравнении с прошлым годом. Я хорошо чувствовал шины, понимал, что делать в борьбе на трассе – таких ощущений мне долго не удавалось добиться. Старты это показывают: я отыгрывал позиции или сохранял свое место.

Отсутствие подиума? Не хватало подходящих условий. Поменялась гоночная дирекция, она принимала более «олдскульные» решения. В гонках реже случались неожиданные повороты, так что у нас было меньше шансов».

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