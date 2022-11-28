Эдриан Ньюи: «Концепция «Мерседеса» по-настоящему удивила. «Ред Булл» просмотрел эту лазейку»

Эдриан Ньюи высказался о необычной машине 2022 года.

В начале сезона немецкая команда представила болид с «нулевыми» боковыми понтонами. Концепция, впрочем, оказалась не слишком удачной, и глава конструкторского бюро «Ред Булл» заверил, что в ближайшее время копировать подход «Мерседеса» соперники не станут.

«Два года назад, когда я впервые прочитал регламент, он очень меня разочаровал. Правила казались чрезвычайно ограничивающими. Должен признать, мое мнение поменялось по ходу работы. Шасси и переднее антикрыло можно менять в весьма узком диапазоне, однако где-то свободы на удивление много – в том числе в области боковых понтонов и днища. Даже фанаты могут легко различить форму понтонов. Это здорово.

«Мерседес» по-настоящему удивил. Мы просмотрели эту лазейку. Зашла ли команда в тупик? Со стороны судить трудно – «Мерседес» выступает все лучше и лучше. Честно сказать, у нас нет времени на подробное изучение концепции – такая роскошь недоступна в условиях потолка расходов. Поэтому сначала исследуешь пути, которые, как ты считаешь, принесут наибольший результат. Пока концепция «Мерседеса» не станет стабильно успешной, никто не будет копировать.

Мы продолжим развивать свою концепцию, так как знаем ее лучше всего. Но не решусь сказать, что наш путь – лучший. Вполне вероятно, что кто-то придумает более удачную идею. Непонятно, к чему мы все придем. Возможно, у какой-то концепции потенциал больше, хотя сейчас она отстает», – заявил Ньюи.

Специалист не исключил и внезапные открытия:

«Вспомните двойной диффузор. Лазейка существовала всегда, но никто ее не обнаруживал».

Эдриан также отметил плотность пелотона и борьбу между сильно отличающимися машинами «Ред Булл» и «Феррари» на старте сезона:

«Это показывает, что никто из нас не был абсолютно прав – должно существовать лучшее решение. Крылья или боковые понтоны изолировать невозможно, все работает в комплексе. Боковые понтоны «Феррари» не подошли бы нашему днищу – и наоборот.

В начале года две команды находились на одном уровне, в конце сезона «Мерседес» становился все сильнее. Честно говоря, я ожидал, что разрывы будут больше».

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