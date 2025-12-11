9

«Ф-1» унифицирует названия систем 2026 года

«Формула-1» переименует системы, которые появятся в следующем сезоне со сменой технического регламента.

В частности, это коснется «manual override mode» – аналога обгонной кнопки, а также систем активной аэродинамики, которые сначала предполагалось назвать «режим X» и «режим Y», а затем «режим на прямой» и «режим в поворотах».

ФИА и «Ф-1» проводят обсуждения с фанатами, командами и вещателями, после чего введут окончательные термины.

Как сообщил директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис, новые названия будут использовать как команды с гонщиками, так и комментаторы.

«Мы пересматриваем некоторые из терминов, поскольку хотим сделать их более простыми для понимания. Мы хотим, чтобы одна и та же терминология применялась командами, когда они общаются с пилотами по радио, но также ТВ-комментаторами. Те же названия будут и в регламенте», – заявил Томбасис.

Окончательное решение еще не принято, однако The Race предполагает, что аналог обгонной кнопки будет называться «обгонным режимом», а «режим X» и «режим Y» – просто «активной аэродинамикой», без официальных названий для отдельных режимов.

«Ф-1» будущего: опасный обвес ради мотора-революции и 355 км/ч. Сколько ж критики!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
