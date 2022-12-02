Кубица ведет переговоры о выступлениях в WEC в классе гиперкаров

Бывший пилот «Формулы-1» намерен продолжить карьеру в гонках на выносливость.

Кубица, который на данный момент остается резервным пилотом «Альфа Ромео» в «Ф-1», неоднократно выступал в и в гонке «24 часа Ле-Мана». В 2021 году его экипаж, выступавший в LMP2, был близок к победе, но в итоге все закончилось сходом на последнем круге.

Теперь же Кубица хочет попробовать себя в классе гиперкаров и ведет переговоры с несколькими командами.

Со следующего сезона к списку участников в классе гиперкаров, в который входят и «Пежо», добавятся «Порше», «Кадиллак» и .

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