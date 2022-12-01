«Ф-1» рассмотрит введение «DRS наоборот» с 2026 года

может внедрить особый подход к аэродинамике с сезона-2026.

Серия изучает большее использование активной аэродинамики, что позволило бы пилотам использовать конфигурацию с высокой прижимной силой в поворотах и низкую – на прямых. В данный момент единственным элементом активной аэродинамики является заднее антикрыло с системой DRS.

Как рассказал Росс Браун, уходящий с поста спортивного директора «Ф-1», существует и более радикальная идея: снижать прижимную силу лидирующего болида, что помешало бы создавать огромные отрывы. Такая система работала бы как «DRS наоборот».

«Я считаю, что введение активной аэродинамики – очень привлекательный шаг с точки зрения эффективности. Нужно рассмотреть, как это можно сделать безопасным и предсказуемым образом. В каком-то смысле активная аэродинамика уже есть, DRS – это активная аэродинамика.

Но что насчет гораздо более существенных мер? Можно влиять на лидирующую машину: как только отрыв достигает какого-то значения, ты теряешь немного прижимной силы, а соперник – получает. С этим можно играться.

Не говорю, что мы это введем, однако такая возможность существует. Мы делаем выводы из того, что происходит сейчас и, думаю, внедрим активную аэродинамику в какой-то форме», – заявил Браун.

Росс Браун: «Существуют предложения проводить спринт вообще на каждом Гран-при – посмотрим, как будет развиваться ситуация»