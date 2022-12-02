Гран-при Португалии заменит этап в Китае в календаре «Ф-1» в 2023 году

Руководство «Формулы-1» нашло замену для Гран-при Китая.

Этап в Шанхае в 2023 году почти наверняка не состоится из-за политики нулевой терпимости к ковиду со стороны властей страны. И в «Формуле-1» просто не готовы следовать всем действующим ограничениям. Например, члены команды, заразившиеся коронавирусом, должны были бы провести несколько дней в изоляционных центрах.

В связи с этим было не до конца понятно, будут ли в «Формуле-1» искать замену для Гран-при Китая или просто сократят календарь до 23 гонок.

В итоге в качестве замены «Ф-1» проведет Гран-при Португалии. Гонка в Портимане займет слот этапа в Шанхае и пройдет 16 апреля.

Ранее Гран-при Португалии уже проводился в Портимане в 2020 и 2021 году.

Данную информацию подтвердил комментатор «Формулы-1» на португальском телевидении Жоао Карлос Кошта:

«Официальное объявление очень скоро последует. Осталось уладить несколько деталей и объявление состоится до заседания Всемирного совета ФИА 9 декабря. Прекрасный подарок на Рождество для всех португальских болельщиков».

Гран-при Китая не состоится в 2023 году из-за политики нулевой терпимости к ковиду (BBC)

Календарь «Ф-1» на 2023 год: рекордные 24 Гран-при, возвращение Китая и Катара, Монако остается, 3 этапа в США