Ральф Шумахер: «Стролла не должно быть в «Ф-1». Форнароли заслуживает место в тысячу раз больше»
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер назвал «неприемлемыми» выступления Ланса Стролла.
Канадец в 2025 году проиграл все квалификации напарнику по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион «Формулы-1» набрал 56 очков, Ланс – 33.
«Строго говоря, это уже неприемлемо. Если честно, учитывая выступления победителя «Формулы-2» [Леонардо Форнароли], он заслуживает место в болиде в тысячу раз больше.
Но мне также любопытно, что будет дальше. Откровенно говоря, даже [отец Ланса и владелец «Астон Мартин»] Лоренс Стролл не может закрывать глаза на эту проблему. На мой взгляд, его вообще больше не должно быть в «Формуле-1». Определенно», – высказался Ральф.
Стролл совершил последний в истории обгон с DRS
Итоговое положение в личном зачете «Формулы-1» сезона-2025: Норрис – чемпион, Ферстаппен опередил Пиастри