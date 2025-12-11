Ральф Шумахер: «Стролла не должно быть в «Ф-1». Форнароли заслуживает место в тысячу раз больше»

Ральф Шумахер призвал «Астон Мартин» избавиться от Стролла.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер назвал «неприемлемыми» выступления Ланса Стролла .

Канадец в 2025 году проиграл все квалификации напарнику по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо . Двукратный чемпион «Формулы-1» набрал 56 очков, Ланс – 33.

«Строго говоря, это уже неприемлемо. Если честно, учитывая выступления победителя «Формулы-2» [Леонардо Форнароли], он заслуживает место в болиде в тысячу раз больше.

Но мне также любопытно, что будет дальше. Откровенно говоря, даже [отец Ланса и владелец «Астон Мартин »] Лоренс Стролл не может закрывать глаза на эту проблему. На мой взгляд, его вообще больше не должно быть в «Формуле-1». Определенно», – высказался Ральф.

