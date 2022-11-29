Маттиа Бинотто: «Я покидаю сплоченную, развивающуюся, сильную «Феррари», готовую к достижению высочайших целей»

прокомментировал уход из «Феррари».

Бинотто прекратит исполнять обязанности руководителя Скудерии 31 декабря. Кроме этого, Маттиа больше не будет работать в компании «Феррари».

«Я с сожалением принял решение прекратить свое сотрудничество с «Феррари». Я покидаю компанию, которую люблю, частью которой я был на протяжении 28 лет, со спокойствием, которое исходит из убеждения, что я сделал все возможное ради достижения поставленных целей.

Я покидаю сплоченную и развивающуюся команду. Сильную команду, которая, уверен, готова к достижению высочайших целей, и я желаю ей всего наилучшего.

Хотел бы поблагодарить всех сотрудников команды, которые разделили со мной этот путь – трудный, но принесший большое удовлетворение», – заявил Бинотто.

Имя преемника Маттиа будет названо позже. Как предполагала итальянская пресса, новым руководителем Скудерии станет из .

Бинотто возглавлял «Феррари» с 2019 года. Под его управлением команда дважды становилась второй в «Формуле-1».

«Феррари» снова уволила босса команды: за этот год Скудерия скатилась от мощных побед до глупейших поражений

«Альпин» и «Астон Мартин» заинтересованы в приглашении Бинотто в случае его ухода из «Феррари» (Formu1a.uno)