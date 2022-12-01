Маршрут «Дакара»-2023: 8549 км от Красного моря до Персидского залива через безжизненную пустыню Руб-эль-Хали

Организаторы ралли-рейда «Дакар» представили маршрут гонки 2023 года.

Пролог состоится 31 декабря, ралли стартует 1 января на берегу Красного боря и завершится 15 января в Эд-Даммаме на побережье Персидского залива.

Пилоты проедут 14 этапов, дистанция составит 8549 км (спецучастки – 4706 км). В заезде примут участие 820 спортсменов и 453 экипажа в классах мотоциклов, квадроциклов, внедорожников, грузовиков, мотовездеходов, а также в категории «Классика» среди внедорожников и грузовиков.

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Во второй части ралли гонщики пересекут Руб-эль-Хали (с арабского – «пустая четверть») – одну из самых сухих и жарких пустынь мира.

«Там не людей, нет верблюдов, нет жизни. Ничего нет. Только песок, дюны и высохшие озера, где скорость сильно упадет. Будет четыре днях дюн со средней скоростью не более чем 40 или 50 км/ч, поэтому этапы станут короче. Не по длительности – в какие-то дни пилоты будут ехать четыре или пять часов», – прокомментировал гоночный директор ралли Давид Кастера.

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Изображение: твиттер ралли-рейда «Дакар»