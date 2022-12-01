Гонщика «Ф-2» Кордела лишили водительских прав на 6 месяцев за превышение скорости

Бельгийский пилот «Формулы-2» Амаури Кордел лишился водительских прав на нарушение скоростного режима.

Инцидент произошел в декабре 2020 года в Темсе. Кордела идентифицировали по видео – он разогнался до 179 км/ч на городской улице. Ранее он достигал скорости в 300 км/ч на трассе E17.

Амаури отрицал нарушение и утверждал, что не мог находиться за рулем, поскольку в тот момент еще не получил права. Адвокат признал, что автомобиль принадлежал отцу пилота, однако настаивал на том, что за рулем был не его подзащитный, а кто-то еще. Как утверждает бельгийский портал HLN, гонщик купил водительское удостоверение в интернете за 450 евро.

Суд счел доказательства достаточными и лишил Кордела прав на шесть месяцев. Кроме этого, Амаури выплатит штраф в 3600 евро.

Кордел пропустил один из этапов «Ф-2» в 2022-м, так как набрал 12 штрафных баллов. Предполагается, что лишение прав не повлияет на его гоночную карьеру. Амаури представлял , а со следующего года будет выступать за «Виртуози».

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