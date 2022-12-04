Бывший пилот «Ф-1» Патрик Тамбэ скончался в возрасте 73 лет

Ушел из жизни бывший пилот «Формулы-1» Патрик Тамбэ. Француз скончался на 73 году жизни.

Тамбэ выступал в «Формуле-1» с 1977 до 1986 года. За карьеру в «Ф-1» Тамбэ сменил семь команд – в том числе ему довелось выступать за , и .

В «Формуле-1» Тамбэ провел 114 Гран-при – на его счету 2 победы, 5 поулов и в 11 попаданий на подиум.

В последние годы Тамбэ боролся с болезнью Паркинсона.

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