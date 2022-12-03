Боттас сменил имидж, чтобы адаптироваться к межсезонью в Австралии
Валттери Боттас решил сменить прическу.
Гонщик «Альфа Ромео» проводит межсезонье в Австралии. Боттас выпустил видео, в котором сообщает своей девушке – австралийской велосипедистке Тиффани Кромвель – что «не вписывается» в среду и должен сменить стиль.
«Теперь я доволен. Чувствую себя как дома», – прокомментировал финский пилот результат.
Новой прической Валттери стал маллет, особенно популярный в Австралии в 1980-х. В стране до сих пор ежегодно проводится фестиваль таких причесок Mulletfest.
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Фото: твиттер Валттери Боттаса
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