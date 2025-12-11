  • Спортс
  • Джолион Палмер: «Удивился, что «Ред Булл» ничего не попробовал в Абу-Даби ради шанса на титул. Не помню таких счастливых проигравших»
Джолион Палмер: «Удивился, что «Ред Булл» ничего не попробовал в Абу-Даби ради шанса на титул. Не помню таких счастливых проигравших»

Палмер признался, что подход «Ред Булл» в Абу-Даби стал неожиданностью.

Эксперт официального сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер отреагировал на действия «Ред Булл» и Макса Ферстаппена в борьбе с соперниками за титул на Гран-при Абу-Даби – пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Разве не нужно рисковать победой в гонке ради большего шанса на титул? Меня удивило, что «Ред Булл» ничего не попробовал в гонке.

Я думал о том, как Чеко [Перес] в 2021 году проехал круг на пять секунд медленнее темпа лидеров и сдерживал Льюиса [Хэмилтона]. Это стоило Льюису восьми секунд за два круга, даже меньше. Он ехал на изношенных шинах, а Льюис был гораздо быстрее.

Я уважаю способности Макса и считаю, что он легко мог бы ехать на секунду медленнее в последнем секторе, и его бы не обогнали. Может, такая вероятность была бы, но, полагаю, его мастерство позволило бы удержать позицию – либо кому-то пришлось бы сильно рисковать.

«Макларен» должен чуть ли не благодарить «Ред Булл» за такую честную борьбу. Вряд ли кто-то ожидал, что Макс не попробует. Даже Оскар в комнате охлаждения сказал про оттормаживание. Казалось, это верный подход», – произнес эксперт в подкасте F1 Nation.

Палмер предположил, что с экс-руководителем Кристианом Хорнером «Ред Булл» действовал бы иначе:

«Думаю, все могло пойти по-другому. Кроме того, после гонки я подумал, что не помню таких счастливых проигравших в борьбе за титул. [Хорнер] был тем, кто доводил все до крайности – и переходил грань, если удавалось, но при этом сражался за все, что только возможно.

На мой взгляд, «Ред Булл» провел классную гонку, если ты хочешь победить в заезде, но не в чемпионате».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
