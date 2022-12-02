«Формула-1» официально отменила Гран-при Китая в 2023 году
«Формула-1» официально объявила об отмене проведения Гран-при Китая в 2023 году.
В заявлении гоночной серии говорится, что данное решение было принято в свете трудностей с пандемией Covid-19 и непростой ситуации в стране. Последний раз Гран-при Китая проводился в 2019 году.
В «Формуле-1» пока не определились с тем, будут ли менять этап в Шахнае. При этом в прессе появилась информация, что гонку в Китае заменит Гран-при Португалии.
Гран-при Португалии заменит этап в Китае в календаре «Ф-1» в 2023 году
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