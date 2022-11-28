«Альпин» и «Астон Мартин» заинтересованы в приглашении Бинотто в случае его ухода из «Феррари» (Formu1a.uno)

В услугах нынешнего руководителя заинтересованы сразу несколько команд «Формулы-1».

Бинотто, согласно сообщениям итальянской прессы, должен покинуть пост руководителя «Феррари». Ожидается, что с января 2023 года его сменит нынешний босс Фредерик Вассер. Временным же руководителем может стать нынешний исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья.

По информации Formu1a.uno, в случае ухода из «Феррари» в приглашении Бинотто будут заинтересованы сразу несколько команд. В частности, источники издания подтверждают интерес к Бинотто со стороны , и еще одной топ-команды.

Также сообщается, что президент «Феррари» Джон Элканн и Бинотто долгое время не могли прийти к соглашению об условиях прекращения сотрудничества. Считается, что Элканн хотел, чтобы Бинотто сам подал заявление об уходе, в то время как итальянец с этим не соглашался.

Теперь же стороны смогли достичь договоренности – согласно информации известного журналиста Дитера Ренкена, официальное объявление об уходе Бинотто из «Феррари» должно последовать во вторник, 29 ноября.

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