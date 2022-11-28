Росс Браун – кандидат на замену Бинотто в «Феррари» (La Stampa)

Бывший технический директор «Феррари» может вернуться в команду.

Как сообщает Motorsport Week со ссылкой на La Stampa, Браун является одним из кандидатов на место руководителя Скудерии. Нынешний глава команды , как ожидается, покинет свой пост. Другим претендентом итальянское издание называет руководителя .

Браун выиграл вместе с «Феррари» пять титулов подряд в 2000-2004 годах. В последние сезоны Росс являлся спортивным директором «Формулы-1».

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