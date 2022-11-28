Росс Браун – кандидат на замену Бинотто в «Феррари» (La Stampa)
Бывший технический директор «Феррари» Росс Браун может вернуться в команду.
Как сообщает Motorsport Week со ссылкой на La Stampa, Браун является одним из кандидатов на место руководителя Скудерии. Нынешний глава команды Маттиа Бинотто, как ожидается, покинет свой пост. Другим претендентом итальянское издание называет руководителя «Альфа Ромео» Фредерика Вассера.
Браун выиграл вместе с «Феррари» пять титулов подряд в 2000-2004 годах. В последние сезоны Росс являлся спортивным директором «Формулы-1».
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