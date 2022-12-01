Чедуик будет гоняться за «Андретти» в младшей серии «Индикара»

Теги переходы Уильямс Индикар Формула-3 Indy Lights серия W Джейми Чедуик Extreme E Авто

Трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик продолжит карьеру в США.

Чедуик присоединится к «Андретти» в Indy NXT (ранее известна как Indy Lights) – аналога «Формулы-2» для «Индикара». Британка станет первой девушкой в серии за последние 13 лет.

Джейми является гонщицей по развитию «Уильямса». В последние годы Чедуик помимо Серии W выступала в Азиатской «Формуле-3», Европейской региональной «Формуле» и Extreme E.

Женский чемпионат, искавший гонщицу для «Ф-1», – почти банкрот. Долги – $7,5 млн, не помогло даже участие в Гран-при

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