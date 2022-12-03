Миллиардер из Гонконга планирует создать новую команду «Ф-1» или вложиться в одну из существующих

Бизнесмен Кэлвин Ло рассказал о планах по участию в «Формуле-1».

Миллиардер из Гонконга собирается либо создать собственный коллектив, либо инвестировать в одну из команд «Ф-1».

«Мы по-прежнему изучаем, в какой роли я могу участвовать в «Ф-1». Я недостаточно умен, чтобы руководить команду! В любом случае мое участие будет финансовым.

За последние годы ко мне обращались многие игроки из мира «Ф-1» – от команд до крайне амбициозных потенциальных владельцев или инвесторов. Мы рассматривали вариант с существующим коллективом, и так возникла идея создать свою команду. Сейчас много возможностей. Я считаю, что начинается новая эпоха с более молодой аудиторией, новой фанбазой», – заявил Ло.

По словам бизнесмена, сотрудничество с существующей командой может начаться уже в следующем году. Если же Ло решит создать свой проект, то на решетке команда появится не ранее 2026 года.

Кэлвин прокомментировал нежелание игроков в «Ф-1» принимать новых участников – к примеру, проект – из-за снижения своей доли призовых:

«Кто бы ни пришел, призовой фонд должен стать больше. Я понимаю, почему существующие коллективы сопротивляются. Если общий «пирог» останется тем же, какой смысл?

Если же получится каким-то образом увеличить фонд, выиграет весь пелотон. Вопрос в том, как это сделать. На мой взгляд, есть шанс для того, кто приходит с новыми идеями, новыми перспективами.

Не думаю, что [моя] команда должна быть азиатской как таковой, но, может, будет азиатское влияние, если говорить о пилотах, конструкторах, стратегах. В Азии проводится всего несколько гонок. Потенциал для роста популярности [«Ф-1»] есть не только в США. В Азии тоже все говорят об этом».

Ло рассказал, что у него «есть некоторые связи» с , однако это не означает, что он будет сотрудничать именно с командой из Гроува.

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