Льюис Хэмилтон о сомнениях в своем будущем: «Скептики не на моем уровне, ничего бы им не ответил. Мечта все еще есть»

Хэмилтон отреагировал на слухи о завершении карьеры в «Ф-1».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон сообщил, что ответил бы на сомнения в своем будущем после неудачного сезона-2025.

«Я бы ничего не ответил [скептикам]. Никто из них не достиг того, чего достиг я, так что они даже не на моем уровне.

Дело в любви к своей работе, любви к гонкам. Я получаю потрясающую поддержку от людей вокруг себя, от своих фанатов. Важно не спускать глаз с мечты. У меня все еще есть мечта, надежду на которую я храню в своем сердце, ради которой работаю», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» после Гран-при Абу -Даби.

