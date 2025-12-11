Льюис Хэмилтон о сомнениях в своем будущем: «Скептики не на моем уровне, ничего бы им не ответил. Мечта все еще есть»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что ответил бы на сомнения в своем будущем после неудачного сезона-2025.
«Я бы ничего не ответил [скептикам]. Никто из них не достиг того, чего достиг я, так что они даже не на моем уровне.
Дело в любви к своей работе, любви к гонкам. Я получаю потрясающую поддержку от людей вокруг себя, от своих фанатов. Важно не спускать глаз с мечты. У меня все еще есть мечта, надежду на которую я храню в своем сердце, ради которой работаю», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1» после Гран-при Абу-Даби.
Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»
Маурицио Арривабене: «Хэмилтона нужно брать, только если у команды есть быстрый болид. Если нет – не нанимайте его»