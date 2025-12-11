Гельмут Марко: «Норрис опроверг все прогнозы и разговоры о психологической слабости»
Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о том, что пилот «Макларена» Ландо Норрис завоевал титул и развеял сомнения в своей устойчивости.
«Он достойный чемпион мира.
Два очка есть два очка – через десять лет никто не будет помнить о них, но Ландо Норрис останется в памяти как чемпион мира. Он сильно отставал от Оскара [Пиастри] по очкам, но отыгрался и проводил блестящие гонки во второй половине сезона, затмив Пиастри.
Он опроверг все прогнозы и разговоры о психологической слабости. Он пилот мирового уровня, он очень силен в квалификациях. Если, «к сожалению», у него будет подходящая машина, такой результат вполне может повториться», – заявил Марко.
