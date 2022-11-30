Журналист Туррини: «Феррари» осталась без лидера, а Бинотто скоро будет работать на конкурентов – он уже ведет переговоры с «Ауди»

Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о перестановках в «Феррари» и уходе с поста руководителя.

По словам Туррини, уход Бинотто в первую очередь связан с отсутствием поддержки со стороны президента «Феррари» Джона Элканна. И что в «Феррари» допустили ошибку, поскольку в итоге Бинотто окажется в стане их конкурентов.

«Назначение Бинотто руководителем гоночного департамента было наследием . Серджио не был готов делать ставку на Арривабене и решил в пользу Маттиа. Но вот Джон Элканн никогда не ладил Бинотто. Они были как вода и масло. И все это знали.

Да, у Бинотто были свои ошибки, включая некоторую склонность в мании всемогущества. Например, Бинотто стоило реже появляться на публике и лучше справляться с прессой. Но при этом он никогда не получал от своего президента настоящей поддержки по действительно важным вопросам. Разве мы слышали от Элканна хоть слово по вопросам превышения бюджета со стороны «Ред Булл» или попытках «Мерседеса» продавить изменения регламента? Нет.

Теперь же «Феррари» осталась без лидера, новый руководитель появится только в январе. А Бинотто скоро будет работать на конкурентов «Феррари» – я знаю, что он уже ведет переговоры с , которая придет в чемпионат в 2026 году.

И мы по-прежнему не знаем, кто займет место Бинотто в Маранелло. Очень много разговоров о . Как и Жан Тодт, он француз – но это единственное, что у них общего», – рассказал Туррини.

«Феррари» снова уволила босса команды: за этот год Скудерия скатилась от мощных побед до глупейших поражений