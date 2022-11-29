«Феррари» пыталась пригласить Хорнера или Зайдля на место руководителя команды перед сезоном-2022 (AMuS)
Стали известны подробности ухода Маттиа Бинотто из «Феррари».
В Скудерии пока не сообщили, что станет новым руководителем. По информации Auto Motor und Sport, фаворитом на место Бинотто является глава команды «Альфа Ромео» Фредерик Вассер. Француз ведет переговоры с «Феррари», однако ему необходимо разрешение от собственного коллектива.
«Феррари» рассматривала возможных сменщиков зимой 2021-2022 годов, и предпочтительными кандидатами являлись руководители «Макларена» и «Ред Булл» – Андреас Зайдль и Кристиан Хорнер, однако они не захотели переходить в Скудерию. Провал переговоров позволил Бинотто остаться на своем месте еще на один год. К концу сезона-2022 Маттиа стало очевидно, что он не сможет пользоваться максимальным доверием и 100-процентной поддержкой со стороны топ-менеджмента компании. Это и послужило причиной ухода, пишет немецкое издание.
О том, что «Феррари» пыталась пригласить Зайдля, ранее сообщал и Motorsport-Total.com.
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