«Феррари» пыталась пригласить Хорнера или Зайдля на место руководителя команды перед сезоном-2022 (AMuS)

Стали известны подробности ухода из «Феррари».

В Скудерии пока не сообщили, что станет новым руководителем. По информации Auto Motor und Sport, фаворитом на место Бинотто является глава команды Фредерик Вассер. Француз ведет переговоры с «Феррари», однако ему необходимо разрешение от собственного коллектива.

«Феррари» рассматривала возможных сменщиков зимой 2021-2022 годов, и предпочтительными кандидатами являлись руководители и – Андреас Зайдль и , однако они не захотели переходить в Скудерию. Провал переговоров позволил Бинотто остаться на своем месте еще на один год. К концу сезона-2022 Маттиа стало очевидно, что он не сможет пользоваться максимальным доверием и 100-процентной поддержкой со стороны топ-менеджмента компании. Это и послужило причиной ухода, пишет немецкое издание.

О том, что «Феррари» пыталась пригласить Зайдля, ранее сообщал и Motorsport-Total.com.

«Феррари» снова уволила босса команды: за этот год Скудерия скатилась от мощных побед до глупейших поражений