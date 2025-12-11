Нико Хюлькенберг: «Многому научился у Бортолето. Если ты новичок, это не значит, что не умеешь пилотировать»
Хюлькенберг признал, что во многом ориентировался на Бортолето.
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг сообщил, что выступления партнера по команде, новичка «Формулы-1» Габриэла Бортолето, стали для него полезным уроком.
«Безусловно. Если ты новичок, это не значит, что ты не можешь показывать скорость или не умеешь пилотировать. Мы все были новичками. В какой-то момент ты начинаешь гоняться в «Ф-1».
Несомненно, пилотаж Габи очень впечатляет – его действия за рулем, техника. Он очень силен в этом.
Честно говоря, я многому научился у него. Мы обмениваемся идеями, изучаем данные друг друга. Так что, безусловно, да», – заявил немец.
