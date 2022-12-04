В «Астон Мартин» решили не разрабатывать двигатель для «Формулы-1» к 2026 году

В отказались от идеи самостоятельно разрабатывать двигатели для «Формулы-1».

Изначально руководство «Астон Мартин» обдумывало данную возможность, учитывая строительство новейшей технической базы в Сильверстоуне. В «Астон Мартин» изучали возможность сделать двигатель к 2026 году, когда перейдет на новый моторный регламент.

В итоге же руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подтвердил, что от идеи самостоятельной разработки было решено отказаться. На данный момент «Астон Мартин» в «Ф-1» использует двигатели .

«Мы оценили ситуацию и подсчитали, какое для этого потребуется количество ресурсов, оценили ситуацию команды на ближайшие годы. В итоге мы пришли к выводу, что вполне довольны двигателями, которые нам поставляют в текущий момент. И решили не продолжать попытки реализовать эту идею», – рассказал Крак.

Болиды «Ф-1» стоят десятки миллионов, рули – экраны-компьютеры, но проблему обзора сзади решают как 50 лет назад. Почему?!