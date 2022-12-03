Макс Ферстаппен о выступлении с Алонсо в Ле-Мане: «Было бы здорово»

Макс Ферстаппен не против выступить с Фернандо Алонсо в Ле-Мане.

Двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» сообщал, что готов объединить усилия с Ферстаппеном. Макс подтвердил, что размышлял об участии в гонках вне «Формулы-1».

«Я хочу выступать в других чемпионатах после «Ф-1», в других категориях автоспорта. Контракт [с ] истечет в 2028-м, мне будет 31 год. Безусловно, я смогу быть конкурентоспособным еще какое-то количество лет, и хотелось бы заняться другими вещами – под меньшим давлением и не с таким насыщенным расписанием», – заявил двукратный чемпион мира.

Ферстаппен отметил, что в основном рассматривает гонки на выносливость, когда думает о завершении карьеры в «Ф-1», и высказался о предложении Алонсо:

«Ха-ха, да. Фернандо никогда не закончит гоняться. Может, в этом отношении он немного отличается от меня. Но было бы здорово получить хороший шанс. Если Фернандо на это пойдет, то будет стремиться к победе на конкурентоспособном болиде. В этом плане у меня тот же подход.

Я не хочу торопиться: в данный момент в гонках на выносливость многое меняется, и лучше сначала посмотреть со стороны, что получится. Сейчас Фернандо 41, и, если он продолжит гоняться, то, не сомневаюсь, в 50 лет будет столь же быстрым, как и сейчас! Время у нас есть».

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