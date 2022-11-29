Фредерик Вассер о призовых: «Один коллега говорил, что $2 млн – ничто, а у «Альфа Ромео» будет ничто, умноженное на 5»

сострил на тему призовых «Альфа Ромео» в «Формуле-1».

Швейцарская команда удержала шестое место в Кубке конструкторов в плотнейшей борьбе с , что позволит ей получить примерно на десять миллионов долларов больше призовых и работать на пределе потолка расходов.

«Один из моих коллег говорил, что два миллиона – ничто, а теперь у нас будет ничто, умноженное на пять.

Для команды это играет огромную роль. Несколько месяцев мы не могли закупать детали. В следующем году мы сможем это делать на протяжении всего сезона. Разница очень большая», – сообщил руководитель .

Вассер намекал на главу команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера, чья команда превысила потолок расходов в 2021 году на два миллиона долларов.

Кристиан Хорнер: «Каждый журналист, посещавший базу, внес вклад в перерасход «Ред Булл» из-за кейтеринга»