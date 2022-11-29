Фредерик Вассер о призовых: «Один коллега говорил, что $2 млн – ничто, а у «Альфа Ромео» будет ничто, умноженное на 5»
Фредерик Вассер сострил на тему призовых «Альфа Ромео» в «Формуле-1».
Швейцарская команда удержала шестое место в Кубке конструкторов в плотнейшей борьбе с «Астон Мартин», что позволит ей получить примерно на десять миллионов долларов больше призовых и работать на пределе потолка расходов.
«Один из моих коллег говорил, что два миллиона – ничто, а теперь у нас будет ничто, умноженное на пять.
Для команды это играет огромную роль. Несколько месяцев мы не могли закупать детали. В следующем году мы сможем это делать на протяжении всего сезона. Разница очень большая», – сообщил руководитель «Альфа Ромео».
Вассер намекал на главу команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера, чья команда превысила потолок расходов в 2021 году на два миллиона долларов.
Кристиан Хорнер: «Каждый журналист, посещавший базу, внес вклад в перерасход «Ред Булл» из-за кейтеринга»
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