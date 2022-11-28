«Теперь будут смотреть гонки на диване, как простой болельщик». Росс Браун ушел с поста спортивного директора «Ф-1» и объявил о завершении карьеры

Спортивный директор «Формулы-1» подтвердил уход со своего поста. По словам Брауна, по следующего сезона он уже никак не будет участвовать в руководстве гоночной серией.

Также Браун в своей последней колонке для официального сайта чемпионата намекнул, что собирается уйти на пенсию – тем самым косвенно опровергнув информацию, что он может вернуться в «Феррари» на должность руководителя.

«Я любил свое дело. Любил заниматься всем этим в последние годы. Во мне пропало желание быть частью команды – я решил, что с меня довольно. И работа в «Формуле-1» была единственной вещью, которая могла стать исключением. И мне очень повезло, что в «Либерти» предоставили мне такую возможность. Теперь же наступил подходящий момент, чтобы уйти в оставку.

Мы проделали большой объем работы, а сейчас наступил период консолидации. В 2026 году нас ждет переход на новые болиды, но это будет лишь через четыре года – для меня это слишком большой срок. Так что лучше, чтобы следующим проектом занималась другая группа людей. Я считаю, что оставляю «Формулу-1» в хорошем состоянии.

Я наслаждался почти что каждой минутой своей 46-летней карьеры, мне повезло поработать со многими замечательными командами, гонщиками, людьми. И я бы не стал ничего менять в своей карьере. Теперь буду смотреть гонки «Ф-1» на диване, как обычный болельщик», – рассказал Браун.

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